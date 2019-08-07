Спецназ Киргизии опроверг сообщения об использовании огнестрельного оружия

Спецслужба Киргизии опровергла информацию о стрельбе из огнестрельного оружия по сторонникам экс-президента Алмазбека Атамбаева во время штурма его резиденции.

Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Более 15 человек, в том числе журналист местного издания и один сотрудник спецслужб, получили ранения. Однако задержать экс-президента не удалось.

"Бойцы спецназа применяют только резиновые пули, а со стороны дома отстреливаются огнестрельным оружием", – заявили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности.

Ранее сообщалось о том, что после штрма на территории резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возник пожар. Как сообщают вечером 7 августа местные СМИ, часть спецназовцев сдалась сторонникам бывшего главы государства. При этом местонахождение самого Атамбаева до сих пор точно не определено. Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что силовики якобы увезли его в неизвестном направлении. Позже депутат местного парламента Карамушкина рассказала, что Атамбаев якобы до сих пор обороняется от спецназа у себя дома. А его адвокат заявил «Интерфаксу», что экс-президент «находится в безопасном месте». Дочь Атамбаева при этом сообщила, что ее отец по-прежнему в своей резиденции.