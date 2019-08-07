Расстегнул на проветривание. Пассажир рейса Симферополь - Петербург объяснил демонстрацию срама

Уголовное дело о пренебрежении общественными устоями на борту самолета «России» возникло после заигрывания 22-летнего петербуржца с шестнадцатилетней соседкой. Точечную демонстрацию гениталий он объяснил излишней потливостью.

Как стало известно «Фонтанке», 7 августа снятый с рейса пассажир представил следствию свою версию неудачной сцены. По его утверждению, штаны он расстегнул и содержимое извлек лишь по температурным показаниям. Ему хотелось проветриться.

Со стороны манипуляции казались чем-то иным. Пассажир прикрылся книжкой от других соседей, оставив свою срединную часть лишь в поле зрения девушки. Она пережила шок, возмущением поделилась с и матерью. Знакомство было остановлено.

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Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело за нарушение общественного порядка на воздушном транспорте (статья 213 УК РФ «Хулиганство»), хотя рассматривало и возможность вменить пассажиру развратные действия. Но 135-я статья УК применима к тем, кто покушается на нравственность потерпевших младше 16-летия. В самолете находились дети, но у следствия нет данных, что кто-то еще узрел подозреваемого без штанов.

«Боинг-747» авиакомпании «Россия» 6 августа совершал перелет по маршруту Симферополь – Петербург. После посадки в Пулково полиция задержала эксгибициониста по сообщению экипажа, которому на странного пассажира указала мать девушки.