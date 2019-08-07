Как на свадьбе. У «Ладожской» остановили «Волгу» со стреляющим пассажиром

Отечественный автомобиль, приветствующий другой транспорт пальбой, остановили у станции метро «Ладожская» в Петербурге 7 августа. Фото с задержанным экипажем опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Как стало известно «Фонтанке», «Волгу» со стреляющим пассажиром заметили очевидцы около 19.00. Мужчина палил в воздух из пневматического пистолета. Своё наблюдение горожане передали полиции. Наряд машину остановил. У водителя прав не нашлось.

На опубликованном в социальной сети снимке среди задержанных фигурируют несколько человек, в том числе девушка.