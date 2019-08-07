Посольство РФ в Британии рассказало о манипуляциях Лондона по делу Скрипалей

Власти Великобритании манипулируют мнением международной общественности при помощи вбросов и дезинформации в СМИ, прокомментировали в российском посольстве в Лондоне материал в газете Guardian.

Спустя полтора года после событий в Солсбери Россия так и не получила никакой вразумительной информации о ходе расследования. Мы вновь становимся свидетелями манипулирования мнением британской и международной общественности с помощью нелепых вбросов. https://t.co/pF5crlJyBV pic.twitter.com/Cu1hbMTHL9 — Посольство России (@RussianEmbassyR) 7 августа 2019 г.

"Все аргументы, на основе которых строилась так называемая доказательная база причастности России к этому таинственному инциденту и о которой громко заявляла бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, с треском провалилась", – констатируют в российском диппредставительстве. "К сожалению, мы вновь становимся свидетелями того, как британские власти манипулируют мнением собственной и международной общественности с помощью нелепых вбросов", – считают в посольстве.

Британское издание The Guardian в среду опубликовало материал, в котором говорится, что Скотленд-Ярд ведет расследование по делу Скрипалей, пытаясь доказать причастность руководства России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. В материале приводятся слова представителя Скотленд-Ярда, который говорит, что существует огромное количество спекуляций о том, кто стоит за отравлением Скрипалей, но полиции нужны доказательства, которых пока нет.

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Британские власти задействуют инструментарий СМИ для распространения дезинформации и "фейковых" новостей, подчеркнули дипломаты. Российская сторона напомнила, что спустя почти полтора года после событий в Солсбери от официального Лондона никакой информации о ходе расследования инцидента получено не было.

"Пытаясь заполнить этот вакуум, британцы упорно продолжают выдумывать различные истории и мифы, выдавая их за подтвержденные факты", – заключили в посольстве.