Посольство РФ в Британии рассказало о манипуляциях Лондона по делу Скрипалей
Власти Великобритании манипулируют мнением международной общественности при помощи вбросов и дезинформации в СМИ, прокомментировали в российском посольстве в Лондоне материал в газете Guardian.
Спустя полтора года после событий в Солсбери Россия так и не получила никакой вразумительной информации о ходе расследования. Мы вновь становимся свидетелями манипулирования мнением британской и международной общественности с помощью нелепых вбросов. https://t.co/pF5crlJyBV pic.twitter.com/Cu1hbMTHL9
— Посольство России (@RussianEmbassyR) 7 августа 2019 г.
"Все аргументы, на основе которых строилась так называемая доказательная база причастности России к этому таинственному инциденту и о которой громко заявляла бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, с треском провалилась", – констатируют в российском диппредставительстве. "К сожалению, мы вновь становимся свидетелями того, как британские власти манипулируют мнением собственной и международной общественности с помощью нелепых вбросов", – считают в посольстве.
Британское издание The Guardian в среду опубликовало материал, в котором говорится, что Скотленд-Ярд ведет расследование по делу Скрипалей, пытаясь доказать причастность руководства России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. В материале приводятся слова представителя Скотленд-Ярда, который говорит, что существует огромное количество спекуляций о том, кто стоит за отравлением Скрипалей, но полиции нужны доказательства, которых пока нет.
Британские власти задействуют инструментарий СМИ для распространения дезинформации и "фейковых" новостей, подчеркнули дипломаты. Российская сторона напомнила, что спустя почти полтора года после событий в Солсбери от официального Лондона никакой информации о ходе расследования инцидента получено не было.
"Пытаясь заполнить этот вакуум, британцы упорно продолжают выдумывать различные истории и мифы, выдавая их за подтвержденные факты", – заключили в посольстве.
Справка:
Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.