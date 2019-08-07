На автовокзале в Петербурге мужчина хотел пуститься в вечное путешествие. Его спасли

Мужчина в луже крови шокировал пассажиров на автовокзале в Петербурге. О пострадавшем рассказали очевидцы в социальных сетях.

По информации «Фонтанки», 7 августа около 17.00 с автовокзала на Обводном канале госпитализировали мужчину с порезом на руке. Картину с самобичеванием он устроил рядом с кассами, на глазах у публики. Но уйти в вечное путешествие не сумел.

Личность пострадавшего не установлена. Причину своего поступка он пока объяснять отказывается.