«Курская, Пинки и Брейн ищут дом». Арт-пространство, выселенное Смольным из Кузнечного переулка, устроило дворовую распродажу

Арт-пространство «КУ», которое Смольный принял за хиппи-коммуну и выселил из помещения на цокольном этаже дома в Кузнечном переулке, 19-23, лит. П, устроило распродажу имущества прямо во дворе здания.

Как сообщают представители «КУ» в социальной сети «Вконтакте», визит чиновников 7 августа стал для них неожиданностью. https://www.fontanka.ru/2019/08/07/031/ В помещение они заехали месяц назад, после того, как были вынуждены съехать из предыдущего места обитания на Курской улице. За новое пристанище арт-пространство внесло предоплату за август, не зная, что арендодатель сам договора с городом не имеет. О том, что они стали жертвой мошенников, создатели «КУ» узнали от сотрудников ККИ.

«Сейчас все наши вещи стоят во дворе, а у нас нет средств даже для из перевозки. Мы хотим продать всё что сможем за самую минимальную стоимость, чтобы у нас были хоть какие-то средства на склад или съем жилья и еду», – рассказали в «КУ».

На продажу выставлены барная стойка, шкафы, тумбы, полки, столешницы, кресла и диваны, ковры, стиральная машина, два бойлера, 130 кв метров зелёной фасадной сетки, 80 кг разных круп, 7 кг стирального порошка, камеры видеонаблюдения, 60 литров белой акриловой краски, а также «огроменный белый плюшевый медведь». Также хозяева «КУ» готовы отдать в добрые руки котенка по имени Курская и двух крыс по имени Пинки и Брейн.