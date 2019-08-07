В Зеленогорске «Аллегро» разрезал бегущего по шпалам

Поезд из Петербурга в Хельсинки сбил пешехода 7 августа. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе транспортной полиции по Северо-Западу.

Трагедия произошла в Зеленогорске около 16.00. Мужчина перебегал пути в неположенном месте. Разогнавшийся «Аллегро», у которого не предусмотрена остановка в данном населенном пункте, сбил человека.

Полученные травмы оказались смертельными. На опубликованных в социальных сетях снимках видно, что тело оказалось располовиненным.