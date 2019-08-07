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Власть
07.08.2019 20:32
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Какой петербуржец не любит голосовать на даче. ЦИК вынес в публичную плоскость конфликт вокруг «дачных» избирательных участков

Центризбирком подозревает петербургских дачников. И собирается лично проверить искренность желания выбрать губернатора, не отрываясь от грядок.

Какой петербуржец не любит голосовать на даче. ЦИК вынес в публичную плоскость конфликт вокруг «дачных» избирательных участков

Виктор Бартенев, Интерпресс

Скандальность муниципальных выборов в Петербурге до сих пор оставляла губернаторскую кампанию в тени. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сместила фокус, усомнившись в том, что электоральный голод испытывают настоящие владельцы дачных участков в Псковской области. Это не первый случай, когда к «откреплению» петербуржцев у ЦИКа возникают претензии. На президентских выборах тысячи горожан, сами того не зная, «уехали» голосовать в другие регионы.

Заседание Центральной избирательной комиссии 7 августа началось с нетипичного для российской политики события. Зампред ЦИК Николай Булаев публично усомнился в подлинности заявок, которые петербуржцы подают, чтобы проголосовать за кандидатуру губернатора за пределами города. Номера телефонов, указанные больше чем в половине этих заявок, либо ненастоящие, либо их обладатели не в курсе, что собрались на дачу 8 сентября, заявил он. Члены Центризбиркома сами отправятся в Петербург, Ленобласть и Псков, чтобы вместе с сотрудниками правоохранительных органов выяснить, кто на самом деле и как пишет эти заявки. «Мы не будем обрабатывать заявления, пока не будем уверены, что они написаны самими гражданами. Я специально делаю эту тему публичной», – обратил внимание Булаев, посоветовав петербургскому избиркому «не доводить ЦИК до искушения».

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова настоятельно рекомендовала Петербургу отказаться от создания «дачных» участков в Псковской области, объяснив, что ситуация с ними «нехорошая», и для такой позиции у нее есть «веские основания». В петербургском избиркоме попытались сделать вид, что совета не слышали. Через неделю «Фонтанке» удалось узнать, что думает по этому поводу председатель городской комиссии Виктор Миненко. Он сказал, что не может пойти наперекор воле избирателей, которые приветствуют возможность совместить выражение гражданской позиции с дачным отдыхом. После того, как Элла Памфилова повторила свою рекомендацию, в петербургском избиркоме пообещали ее «рассмотреть», но когда и как, не уточнили.

Основные претензии у Центризбиркома вызывает решение создать избирательные участки именно в Псковской области. Там их появится всего двадцать (в Ленинградской области – больше семидесяти), но следить за ними будет сложнее всего: они разбросаны по региону и значительно удалены от Петербурга. Все псковские дачные участки закреплены за одним районом Петербурга – Фрунзенским. Это значит, что именно избирком №23 Фрунзенского района будет создавать эти участки и заниматься организацией голосования на них.

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Администрацию Фрунзенского района в конце прошлого года возглавил Константин Серов. Председателем территориального избиркома № 23 в этом районе стал Михаил Левин, который в прошлом руководил комиссией в Кировском районе. Михаил Левин заявил «Фонтанке», что «согласен с позицией Центризбиркома: проверки подлинности заявок, поданных через «Мобильный избиратель», в случае появления каких-либо сомнений необходимы». Он пообещал «всячески содействовать» членам ЦИКа, которые приедут в Петербург с проверкой. Решение создать «дачные» участки под Псковом территориальный избирком уже принял. Но на ближайшем заседании снова рассмотрит вопрос о целесообразности этого шага, заверил Михаил Левин.

Прием заявок на голосование на дачах стартовал недавно. Как сообщил сам Николай Булаев, голосовать в Псковской области пока желание изъявили только 60 человек. Знакомый с ходом создания «дачных» участков собеседник «Фонтанки» к словам зампреда ЦИК о том, что среди этих заявок есть фальшивые, относится со скепсисом: «К псковским участкам и так приковано внимание из-за критики со всех сторон. Разве стал бы кто-то именно туда искусственно «откреплять» избирателей, да еще и слать недостоверные заявки в числе самых первых?»

Петербургскому избиркому Элла Памфилова пригрозила: «Мы проверяем каждое заявление по "Мобильному избирателю". Не дай бог, хоть муха пролетит, будете отвечать по полной программе – вплоть до вынесения недоверия». О том, чтобы вынести недоверие председателю петербургского избиркома, а работу комиссии в целом признать неудовлетворительной, речь в ЦИКе уже шла год назад – после президентских выборов, при предыдущем руководителе Горизбиркома.

Тогда почти две сотни тысяч петербуржцев, как показала система «Мобильный избиратель», «открепились» и уехали голосовать за президента в другие регионы. В действительности для многих горожан это оказалось неожиданностью: в день голосования они пришли на участки по месту регистрации и узнали, что кто-то подал от их имени заявки на голосование на Дальнем Востоке, в Сибири и так далее. Из-за этого массового «открепления» формально число избирателей в Петербурге уменьшилось, а значит, искусственно вырос процент явки.

Хотя об этой истории стало известно еще в день голосования, в публичную плоскость обсуждение проблемы вышло только через четыре месяца: в июле прошлого года Элла Памфилова заявила, что от санкций по отношению к петербургскому избиркому ее оградила только добровольная отставка его на тот момент председателя Виктора Панкевича.

Мария Карпенко,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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