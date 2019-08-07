Как бывший глава ФСБ делает волейбольный «Зенит» снова великим

В Петербурге под присмотром секретаря Совета безопасности РФ и главы «Газпрома» взялись за создание базового клуба сборной России по волейболу. Работают по принципу «цель оправдывает средства». Недовольные называют это рейдерским захватом.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Волейбольному Петербургу решили вернуть былую славу. В «Зенит» собирают один из сильнейших составов в истории российского волейбола. Руководство сине-бело-голубых не останавливают даже действующие контракты тренеров и игроков с другими клубами. Клуб уже договорился с несколькими волейболистами сборной России и вот-вот объявит о приходе главного тренера сборной России Туомаса Саммелвуо.

Как Ленинград потерял волейбол

Во времена СССР ленинградский «Автомобилист» был одним из немногих клубов, способных на равных сражаться с московским ЦСКА, 33-кратным чемпионом Союза. На счету ленинградцев – пять побед в чемпионатах страны (1938, 1939, 1957, 1992, 1992/93), по девять серебряных и бронзовых медалей. Волейбольная ленинградская школа считалась сильнейшей в стране. Несмотря на то, что последняя громкая победа датируется 1993 годом, «Автомобилист» по-прежнему остается на пятом месте в истории отечественного волейбола по количеству титулов.

После 1993 года «Автомобилисту» было трудно. Из-за недостаточного финансирования на рубеже тысячелетий клуб скатился до низшей лиги и едва не потерял профессиональный статус. За это время центр российского волейбола успел сместиться из Москвы в Белгород и далее в Казань. Формально столица Татарстана по-прежнему считается лидером отечественного волейбола, хотя местный «Зенит», на счету которого 10 титулов чемпиона России, и уступил сенсационно золотые медали в прошлом сезоне «Кузбассу» из Кемерово. Однако в ближайшие годы Петербург должен вернуть это звание себе. Спасибо одному очень влиятельному болельщику.

Вернем былое величие

В 1999 году Владимир Путин покинул должность директора ФСБ. На этом посту его заменил другой уроженец Ленинграда – Николай Патрушев. Сейчас Патрушев – секретарь Совета безопасности РФ. Волейболом занимался с шестого класса, неплохо, как говорят, играл на студенческом уровне, регулярно ходил на матчи «Автомобилиста». Свою любовь к этому виду спорта Патрушев сумел пронести через года. В 2004 году стал президентом Всероссийской федерации волейбола, а с 2009, когда чиновникам запретили возглавлять спортивные федерации, перешел на должность председателя наблюдательного совета.

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По информации «Фонтанки», именно Патрушев уговорил главу «Газпрома» Алексея Миллера вложиться в создание на берегах Невы суперклуба по волейболу. Условие было только одно – назвать его «Зенитом». Сине-бело-голубые не стали официально преемниками «Автомобилиста», но легендарную команду вписали в систему новой франшизы, сделав ее фарм-клубом.

Благодаря серьезной аппаратной поддержке «Зениту» удалось в обход всех правил заявиться сразу в Суперлигу, элитный дивизион. Бюджет изначально не был заоблачным – около 400 млн рублей. Для сравнения: казанцы тратили в год около 700 млн рублей. Однако руководство не требовало сразу побед, хотя в перспективе это имелось в виду. На становление команды давалось два-три года. Уже в первом сезоне «Зенит» выиграл серебряные медали, но тут не обошлось без везения, благодаря которому петербуржцы встретились с казанцами лишь в финале. На второй год бюджет чуть вырос, но повезло немного меньше: казанцы попались уже в полуфинале и ожидаемо разбили петербуржцев. На матч за бронзовые медали с «Факелом» у «Зенита» то ли не хватило сил, то ли эмоций. В итоге после успешного дебютного сезона последовало немного даже унизительное четвертое место. Выводы были сделаны.

Базовый клуб сборной

Лето-2019 руководство «Зенита» провело мощнее всех своих конкурентов. Клуб избавился от заслуженных, но уже не тянущих ветеранов (например, чемпион Олимпиады-2012 Александр Волков ушел в «Динамо-ЛО») и стал набирать игроков сборной России. По очереди были подписаны Иван Яковлев, Дмитрий Ковалев, Игорь Филиппов и Евгений Андреев. Первые три – действующие чемпионы Лиги наций – 2019 в составе национальной команды. Андрееву помешала сыграть на том турнире только травма. Также отметим переход связующего Романа Порошина, входившего в расширенный состав сборной перед Лигой наций. Нет сомнений, что уже в ближайшее время и он наденет майку национальной команды.

Все новички молодые и перспективные – это еще одно принципиальное отличие от предыдущих двух закупочных кампаний.

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Но главный трансфер петербуржцев еще официально не объявлен, хотя в волейбольных кругах о нем уже все знают. «Зенит» должен возглавить главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо, под руководством которого национальная команда триумфально выиграла Лигу наций в этом году. Финский специалист также автор главной сенсации в российском волейболе: его «Кузбасс» в сезоне 2018/19 неожиданно отобрал золотые медали у казанского «Зенита», побеждавшего до этого пять лет подряд. Благодаря этим успехам финн завоевал невероятное уважение среди игроков, его обожали болельщики. Вряд ли это все можно обрушить в один момент, но какую-то часть из этого он потеряет, переходя в «Зенит».

Большой куш по-фински

Дело не в самом переходе, а в том, как это происходит. Контракт Саммелвуо с «Кузбассом» должен был действовать еще год. Обычно в таких случаях клуб, желающий заполучить тренера или игрока с действующим соглашением, платит компенсацию. Однако финский специалист уходит в «Зенит», просто разорвав контракт, без каких-либо отступных. Кроме того, сами игроки «Кузбасса» узнали об этом далеко не сразу. Атмосфера доверия и братства, за создание которой в кемеровской команде хвалили Саммелвуо, была тут же разрушена.

«Да, Туомас уходит в питерский «Зенит». Его не будет у нас в команде в Кемерово. Почему он уходит? Сейчас бессмысленно гнать бочки и догадываться. Он должен был оставаться еще на один год. Вот такие вот дела», – рассказал в сториз своего инстаграма блокирующий кемеровского «Кузбасса» Дмитрий Пашицкий.

При этом изначально петербургский «Зенит» пытался уговорить другого специалиста – главного автора победы сборной России на Олимпиаде-2012 Владимира Алекно, но тот отказался, несмотря на гигантскую зарплату и шикарные спортивные перспективы.

– У меня есть договоренность с игроками, со штабом, который я привел за собой, десять лет нога в ногу идем, – заявил Алекно в интервью ИА «Бел.Ру». – Есть здесь руководство клуба, есть друзья, и это не соизмеримо. Основное: я просто не смог предать.

Был также вариант с именитым итальянцем Роберто Пьяцца, но на подписание иностранца, которого совсем ничего не связывает с Россией, как говорят источники «Фонтанки», наложил вето лично Патрушев. В итоге выбор пал на Туомаса Саммелвуо, который, помимо прочего, отлично владеет русским языком. По данным журналиста La Gazetta dello Sport Джанлука Пасини, финн будет получать в петербургском «Зените» около 400 тыс. долларов в год – настоящий джек-пот по меркам российского волейбола. Однако и на этом петербуржцы не остановились.

«Надо быть мужиком»

По той же схеме были подписаны почти все звездные новички. Перед переездом в Петербург действующие соглашения были у Ивана Яковлева, Игоря Филиппова и Романа Порошина. Руководство их теперь уже предыдущих клубов в бешенстве, но реально что-то сделать с этим решились немногие.

По словам спортивного директора «Белогорья» Тараса Хтея, «Зенит» даже не пытался выйти на контакт по поводу приобретения Порошина. В клуб просто пришла бумага из Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) с просьбой игрока разрешить переход в клуб из Петербурга.

«Если игроки будут так уходить в одностороннем порядке, то это приведёт к хаосу. Нужно возвращаться к системе, когда такое расторжение контракта грозило игроку дисквалификацией», – заявил Хтей.

В «Урале» из Уфы об уходе Филиппова узнали вообще всего за неделю до начала предсезонных сборов. Однако уфимцы решили идти до конца. 11 августа в Санкт-Петербурге пройдет совещание представителей клубов с федерацией, в ходе которого будет определен размер компенсации.

Исключением стал лишь Яковлев, за которого, как сообщает «Бизнес Online», «Факел» получил 50 млн рублей. В его случае помогло то, что эта сумма была изначально прописана в договоре с клубом из Нового Уренгоя.

Открыто об этой ситуации мало кто готов говорить, но менеджер одного из российских волейбольных клубов в разговоре с «Фонтанкой» назвал действия «Зенита» рейдерским захватом.

– Будет петербургский «Зенит» или нет базовым клубом сборной — давайте поживем и увидим, – говорил Алекно в интервью ИА «Бел.Ру». – Но при такой работе слово «порядочность» должно иметь место. Если ты договорился с клубом, подписал контракт, минимум надо поговорить с клубом и получить разрешение руководства, а вообще — быть мужиком.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»