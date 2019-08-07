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Спорт
08.08.2019 11:55
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Как бывший глава ФСБ делает волейбольный «Зенит» снова великим

В Петербурге под присмотром секретаря Совета безопасности РФ и главы «Газпрома» взялись за создание базового клуба сборной России по волейболу. Работают по принципу «цель оправдывает средства». Недовольные называют это рейдерским захватом.

Как бывший глава ФСБ делает волейбольный «Зенит» снова великим

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Волейбольному Петербургу решили вернуть былую славу. В «Зенит» собирают один из сильнейших составов в истории российского волейбола. Руководство сине-бело-голубых не останавливают даже действующие контракты тренеров и игроков с другими клубами. Клуб уже договорился с несколькими волейболистами сборной России и вот-вот объявит о приходе главного тренера сборной России Туомаса Саммелвуо.

Как Ленинград потерял волейбол

Во времена СССР ленинградский «Автомобилист» был одним из немногих клубов, способных на равных сражаться с московским ЦСКА, 33-кратным чемпионом Союза. На счету ленинградцев – пять побед в чемпионатах страны (1938, 1939, 1957, 1992, 1992/93), по девять серебряных и бронзовых медалей. Волейбольная ленинградская школа считалась сильнейшей в стране. Несмотря на то, что последняя громкая победа датируется 1993 годом, «Автомобилист» по-прежнему остается на пятом месте в истории отечественного волейбола по количеству титулов.

После 1993 года «Автомобилисту» было трудно. Из-за недостаточного финансирования на рубеже тысячелетий клуб скатился до низшей лиги и едва не потерял профессиональный статус. За это время центр российского волейбола успел сместиться из Москвы в Белгород и далее в Казань. Формально столица Татарстана по-прежнему считается лидером отечественного волейбола, хотя местный «Зенит», на счету которого 10 титулов чемпиона России, и уступил сенсационно золотые медали в прошлом сезоне «Кузбассу» из Кемерово. Однако в ближайшие годы Петербург должен вернуть это звание себе. Спасибо одному очень влиятельному болельщику.

Вернем былое величие

В 1999 году Владимир Путин покинул должность директора ФСБ. На этом посту его заменил другой уроженец Ленинграда – Николай Патрушев. Сейчас Патрушев – секретарь Совета безопасности РФ. Волейболом занимался с шестого класса, неплохо, как говорят, играл на студенческом уровне, регулярно ходил на матчи «Автомобилиста». Свою любовь к этому виду спорта Патрушев сумел пронести через года. В 2004 году стал президентом Всероссийской федерации волейбола, а с 2009, когда чиновникам запретили возглавлять спортивные федерации, перешел на должность председателя наблюдательного совета.

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По информации «Фонтанки», именно Патрушев уговорил главу «Газпрома» Алексея Миллера вложиться в создание на берегах Невы суперклуба по волейболу. Условие было только одно – назвать его «Зенитом». Сине-бело-голубые не стали официально преемниками «Автомобилиста», но легендарную команду вписали в систему новой франшизы, сделав ее фарм-клубом.

Благодаря серьезной аппаратной поддержке «Зениту» удалось в обход всех правил заявиться сразу в Суперлигу, элитный дивизион. Бюджет изначально не был заоблачным – около 400 млн рублей. Для сравнения: казанцы тратили в год около 700 млн рублей. Однако руководство не требовало сразу побед, хотя в перспективе это имелось в виду. На становление команды давалось два-три года. Уже в первом сезоне «Зенит» выиграл серебряные медали, но тут не обошлось без везения, благодаря которому петербуржцы встретились с казанцами лишь в финале. На второй год бюджет чуть вырос, но повезло немного меньше: казанцы попались уже в полуфинале и ожидаемо разбили петербуржцев. На матч за бронзовые медали с «Факелом» у «Зенита» то ли не хватило сил, то ли эмоций. В итоге после успешного дебютного сезона последовало немного даже унизительное четвертое место. Выводы были сделаны.

Базовый клуб сборной

Лето-2019 руководство «Зенита» провело мощнее всех своих конкурентов. Клуб избавился от заслуженных, но уже не тянущих ветеранов (например, чемпион Олимпиады-2012 Александр Волков ушел в «Динамо-ЛО») и стал набирать игроков сборной России. По очереди были подписаны Иван Яковлев, Дмитрий Ковалев, Игорь Филиппов и Евгений Андреев. Первые три – действующие чемпионы Лиги наций – 2019 в составе национальной команды. Андрееву помешала сыграть на том турнире только травма. Также отметим переход связующего Романа Порошина, входившего в расширенный состав сборной перед Лигой наций. Нет сомнений, что уже в ближайшее время и он наденет майку национальной команды.

Все новички молодые и перспективные – это еще одно принципиальное отличие от предыдущих двух закупочных кампаний. 

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Но главный трансфер петербуржцев еще официально не объявлен, хотя в волейбольных кругах о нем уже все знают. «Зенит» должен возглавить главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо, под руководством которого национальная команда триумфально выиграла Лигу наций в этом году. Финский специалист также автор главной сенсации в российском волейболе: его «Кузбасс» в сезоне 2018/19 неожиданно отобрал золотые медали у казанского «Зенита», побеждавшего до этого пять лет подряд. Благодаря этим успехам финн завоевал невероятное уважение среди игроков, его обожали болельщики. Вряд ли это все можно обрушить в один момент, но какую-то часть из этого он потеряет, переходя в «Зенит».

Большой куш по-фински

Дело не в самом переходе, а в том, как это происходит. Контракт Саммелвуо с «Кузбассом» должен был действовать еще год. Обычно в таких случаях клуб, желающий заполучить тренера или игрока с действующим соглашением, платит компенсацию. Однако финский специалист уходит в «Зенит», просто разорвав контракт, без каких-либо отступных. Кроме того, сами игроки «Кузбасса» узнали об этом далеко не сразу. Атмосфера доверия и братства, за создание которой в кемеровской команде хвалили Саммелвуо, была тут же разрушена. 

«Да, Туомас уходит в питерский «Зенит». Его не будет у нас в команде в Кемерово. Почему он уходит? Сейчас бессмысленно гнать бочки и догадываться. Он должен был оставаться еще на один год. Вот такие вот дела», – рассказал в сториз своего инстаграма блокирующий кемеровского «Кузбасса» Дмитрий Пашицкий.

При этом изначально петербургский «Зенит» пытался уговорить другого специалиста – главного автора победы сборной России на Олимпиаде-2012 Владимира Алекно, но тот отказался, несмотря на гигантскую зарплату и шикарные спортивные перспективы.

– У меня есть договоренность с игроками, со штабом, который я привел за собой, десять лет нога в ногу идем, – заявил Алекно в интервью ИА «Бел.Ру». – Есть здесь руководство клуба, есть друзья, и это не соизмеримо. Основное: я просто не смог предать.

Был также вариант с именитым итальянцем Роберто Пьяцца, но на подписание иностранца, которого совсем ничего не связывает с Россией, как говорят источники «Фонтанки», наложил вето лично Патрушев. В итоге выбор пал на Туомаса Саммелвуо, который, помимо прочего, отлично владеет русским языком. По данным журналиста La Gazetta dello Sport Джанлука Пасини, финн будет получать в петербургском «Зените» около 400 тыс. долларов в год – настоящий джек-пот по меркам российского волейбола. Однако и на этом петербуржцы не остановились.

«Надо быть мужиком»

По той же схеме были подписаны почти все звездные новички. Перед переездом в Петербург действующие соглашения были у Ивана Яковлева, Игоря Филиппова и Романа Порошина. Руководство их теперь уже предыдущих клубов в бешенстве, но реально что-то сделать с этим решились немногие.

По словам спортивного директора «Белогорья» Тараса Хтея, «Зенит» даже не пытался выйти на контакт по поводу приобретения Порошина. В клуб просто пришла бумага из Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) с просьбой игрока разрешить переход в клуб из Петербурга.

«Если игроки будут так уходить в одностороннем порядке, то это приведёт к хаосу. Нужно возвращаться к системе, когда такое расторжение контракта грозило игроку дисквалификацией», – заявил Хтей.

В «Урале» из Уфы об уходе Филиппова узнали вообще всего за неделю до начала предсезонных сборов. Однако уфимцы решили идти до конца. 11 августа в Санкт-Петербурге пройдет совещание представителей клубов с федерацией, в ходе которого будет определен размер компенсации.

Исключением стал лишь Яковлев, за которого, как сообщает «Бизнес Online», «Факел» получил 50 млн рублей. В его случае помогло то, что эта сумма была изначально прописана в договоре с клубом из Нового Уренгоя.

Открыто об этой ситуации мало кто готов говорить, но менеджер одного из российских волейбольных клубов в разговоре с «Фонтанкой» назвал действия «Зенита» рейдерским захватом.

– Будет петербургский «Зенит» или нет базовым клубом сборной — давайте поживем и увидим, – говорил Алекно в интервью ИА «Бел.Ру». – Но при такой работе слово «порядочность» должно иметь место. Если ты договорился с клубом, подписал контракт, минимум надо поговорить с клубом и получить разрешение руководства, а вообще — быть мужиком.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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