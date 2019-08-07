Происшествия
Резиденция экс-президента Киргизии Атамбаева объята огнем. Часть спецназовцев сдалась сторонникам бывшего главы государства
На территории резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возник пожар. Как сообщают вечером 7 августа местные СМИ, часть спецназовцев сдалась сторонникам бывшего главы государства.
При этом местонахождение самого Атамбаева до сих пор точно не определено. Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что силовики якобы увезли его в неизвестном направлении. Позже депутат местного парламента Карамушкина рассказала, что Атамбаев якобы до сих пор обороняется от спецназа у себя дома. А его адвокат заявил «Интерфаксу», что экс-президент «находится в безопасном месте». Дочь Атамбаева при этом сообщила, что ее отец по-прежнему в своей резиденции.
Напомним, после штурма спецназа резиденция была окружена сторонниками Атамбаева, которые, судя по последним сообщениям, заставили часть спецназовцев сдаться. Местные СМИ пишут, что часть силовиков продолжает обороняться от нападающих.
Справка:
Напомним, ранее парламент Киргизии снял неприкосновенность с бывшего президента. Сразу после этого генеральная прокуратура нашла признаки коррупции в ходе правления Алмазбека Атамбаева. Его подозревают в коррупции, незаконном освобождении из заключения криминального авторитета и незаконном получении земельного участка в Кой-Таше.
Атамбаев встречался с Владимиром Путиным в июле 2019 года. Киргизский лидер тогда заверил, что основной темой стала стабильность, которая нужна региону. Владимир Путин якобы пообещал поговорить с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым, чтобы у сторонников Атамбаева был возможность подготовиться к выборам. Оппозиция провела митинг 3 июля, где потребовала от действующей власти «конкретных действий» по нормализации ситуации в республике.
Президентские выборы в Киргизии запланированы на 2023 год. Нынешний глава государства Жээнбеков заступил на свой пост в 2017-м.