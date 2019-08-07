Резиденция экс-президента Киргизии Атамбаева объята огнем. Часть спецназовцев сдалась сторонникам бывшего главы государства

На территории резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возник пожар. Как сообщают вечером 7 августа местные СМИ, часть спецназовцев сдалась сторонникам бывшего главы государства.

При этом местонахождение самого Атамбаева до сих пор точно не определено. Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что силовики якобы увезли его в неизвестном направлении. Позже депутат местного парламента Карамушкина рассказала, что Атамбаев якобы до сих пор обороняется от спецназа у себя дома. А его адвокат заявил «Интерфаксу», что экс-президент «находится в безопасном месте». Дочь Атамбаева при этом сообщила, что ее отец по-прежнему в своей резиденции.

Напомним, после штурма спецназа резиденция была окружена сторонниками Атамбаева, которые, судя по последним сообщениям, заставили часть спецназовцев сдаться. Местные СМИ пишут, что часть силовиков продолжает обороняться от нападающих.