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07.08.2019 19:40
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Резиденция экс-президента Киргизии Атамбаева объята огнем. Часть спецназовцев сдалась сторонникам бывшего главы государства

На территории резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возник пожар. Как сообщают вечером 7 августа местные СМИ, часть спецназовцев сдалась сторонникам бывшего главы государства.

При этом местонахождение самого Атамбаева до сих пор точно не определено. Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что силовики якобы увезли его в неизвестном направлении. Позже депутат местного парламента Карамушкина рассказала, что Атамбаев якобы до сих пор обороняется от спецназа у себя дома. А его адвокат заявил «Интерфаксу», что экс-президент «находится в безопасном месте». Дочь Атамбаева при этом сообщила, что ее отец по-прежнему в своей резиденции.

Напомним, после штурма спецназа резиденция была окружена сторонниками Атамбаева, которые, судя по последним сообщениям, заставили часть спецназовцев сдаться. Местные СМИ пишут, что часть силовиков продолжает обороняться от нападающих.

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Справка:

Напомним, ранее парламент Киргизии снял неприкосновенность с бывшего президента. Сразу после этого генеральная прокуратура нашла признаки коррупции в ходе правления Алмазбека Атамбаева. Его подозревают в коррупции, незаконном освобождении из заключения криминального авторитета и незаконном получении земельного участка в Кой-Таше.

Атамбаев встречался с Владимиром Путиным в июле 2019 года. Киргизский лидер тогда заверил, что основной темой стала стабильность, которая нужна региону. Владимир Путин якобы пообещал поговорить с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым, чтобы у сторонников Атамбаева был возможность подготовиться к выборам. Оппозиция провела митинг 3 июля, где потребовала от действующей власти «конкретных действий» по нормализации ситуации в республике.

Президентские выборы в Киргизии запланированы на 2023 год. Нынешний глава государства Жээнбеков заступил на свой пост в 2017-м.

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