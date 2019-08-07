«Но этот превзошел всех». Велосипедист удивил водителей на Свердловской набережной

Сказочного велосипедиста наблюдали петербургские водители на Свердловской набережной. Мужчина решил прокатиться «против шерсти».

Видеозаписью с необычным участником дорожного движения поделился в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» участник Александр. На ней видно, как мужчина на велосипеде с приличной скоростью едет между рядами по Свердловской набережной навстречу потоку.

«Вот вы говорите, мотоциклисты, велосипедисты, скутеристы. Но этот превзошёл всех на Свердловской набережной», – удивляется автор видео.

«Видать, сохранился чувак», – комментирует зрелище участник группы Антон. «Я такого ещё ни разу не видела», – присоединяется Ася.

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