«Но этот превзошел всех». Велосипедист удивил водителей на Свердловской набережной
Сказочного велосипедиста наблюдали петербургские водители на Свердловской набережной. Мужчина решил прокатиться «против шерсти».
Видеозаписью с необычным участником дорожного движения поделился в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» участник Александр. На ней видно, как мужчина на велосипеде с приличной скоростью едет между рядами по Свердловской набережной навстречу потоку.
«Вот вы говорите, мотоциклисты, велосипедисты, скутеристы. Но этот превзошёл всех на Свердловской набережной», – удивляется автор видео.
«Видать, сохранился чувак», – комментирует зрелище участник группы Антон. «Я такого ещё ни разу не видела», – присоединяется Ася.