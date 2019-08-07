Суд арестовал второго участника драки с ОМОНом у «Газпром Арены». Фанат разбил лицо росгвардейцу

Петроградский районный суд арестовал второго участника драки фанатов с ОМОНом у «Газпром Арены» в Петербурге. Решение вынесено 7 августа, сообщили «Фонтанке» в суде.

По версии следствия, 28-летний Георгий Воеводин на стилобате стадиона «Газпром Арена» уложил росгвардейца на спину. Удар попал на видео. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого отдела черепа.

В отношении Воеводина возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Горожанин арестован до 4 октября.

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Накануне суд лишил свободы 25-летнего болельщика Дениса Первачука. Удар Первачука был не столь эффектен, пострадавший от его кулака получил несерьёзные травмы. Сам агрессор признал вину.

Оба петербуржца участвовали в драке с ОМОНом у «Газпром Арены» вечером 3 августа. Конфликт начался из-за недостаточного пространства для курения. Фанаты снесли ограждения, росгвардейцы усмиряли разбушевавшуюся толпу дубинками.