Бывшему замминистра культуры Пирумову дали УДО и вернули арестованную роскошь, которую он с разрешения ФСБ переписал на родственников

Обвиняемый в организации преступного сообщества экс-замминистра культуры Григорий Пирумов добился условно-досрочного освобождения по своему первому делу и снятия ареста с имущества, которое могло быть конфисковано в пользу Эрмитажа.

Как следует из картотеки Преображенского районного суда Москвы, 7 августа рассмотрено ходатайство Пирумова об условно-досрочном освобождении от лишения свободы. Таким образом, у бывшего чиновника формально закончился трехлетний срок, назначенный Московским городским судом за хищения на объектах реставрации.

Пирумов останется в СИЗО по другому делу — об организации преступного сообщества и мошенническом хищении 450 млн рублей при строительстве фондохранилища Эрмитажа.

В мае 2018 года Басманный суд наложил арест на имущество Пирумова и его родственников. Бывший замминистра, находясь в СИЗО по первому делу, в 2017 году с разрешения следственного управления ФСБ России переписал на несовершеннолетних детей, жену и мать машино-места, земельный участок, часть квартиры, жилой дом общей стоимостью более 66 млн рублей.

Когда возникло новое, «эрмитажное» дело, Следственный комитет добился ареста переписанного имущества. В настоящее время оно возвращено семье Пирумова, ограничения на сделки с ним сняты.