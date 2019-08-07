Происшествия
Бывшему замминистра культуры Пирумову дали УДО и вернули арестованную роскошь, которую он с разрешения ФСБ переписал на родственников
Обвиняемый в организации преступного сообщества экс-замминистра культуры Григорий Пирумов добился условно-досрочного освобождения по своему первому делу и снятия ареста с имущества, которое могло быть конфисковано в пользу Эрмитажа.
Как следует из картотеки Преображенского районного суда Москвы, 7 августа рассмотрено ходатайство Пирумова об условно-досрочном освобождении от лишения свободы. Таким образом, у бывшего чиновника формально закончился трехлетний срок, назначенный Московским городским судом за хищения на объектах реставрации.
Пирумов останется в СИЗО по другому делу — об организации преступного сообщества и мошенническом хищении 450 млн рублей при строительстве фондохранилища Эрмитажа.
В мае 2018 года Басманный суд наложил арест на имущество Пирумова и его родственников. Бывший замминистра, находясь в СИЗО по первому делу, в 2017 году с разрешения следственного управления ФСБ России переписал на несовершеннолетних детей, жену и мать машино-места, земельный участок, часть квартиры, жилой дом общей стоимостью более 66 млн рублей.
Когда возникло новое, «эрмитажное» дело, Следственный комитет добился ареста переписанного имущества. В настоящее время оно возвращено семье Пирумова, ограничения на сделки с ним сняты.
Справка:
Уголовное дело в отношении Пирумова, бывшего директора имущественного департамента Минкульта Бориса Мазо и фактического руководителя компании «Роспан» Никиты Колесникова возбудили 16 мая 2018 года. Им предъявили обвинение в мошенничестве. Крупнейший эпизод касался хищения 450 млн рублей при строительстве фондохранилища Эрмитажа на Заусадебной улице. Музей считает, что на контракте потерял 856 млн рублей, в связи с чем был заявлен гражданский иск на эту сумму. В апреле 2019 года Пирумова, Мазо и Колесникова объединили в преступное сообщество и предъявили соответствующие обвинения.
По мнению следствия, Пирумов и Мазо не позднее сентября 2013 года создали преступное сообщество для хищений средств, выделенных на реставрацию объектов культурного и исторического наследия, и привлекли Колесникова, банкира Олега Григора, гендиректора компании «Мехстройтранс» Валерия Рогова и других.