Кокорин и Мамаев в составе тюремной команды «Золотой лев» сыграют товарищеский матч против профессионального клуба

Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев проведут товарищеский матч в колонии, где они отбывают наказание. Игра пройдет против профессионального клуба «Белгород» из ПФЛ.

«"Салют" Белгород сыграет с командой "Золотой лев", за которую выступают заключенные исправительной колонии №4. В ней отбывают наказание известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Матч состоится 10 августа в исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области», – говорится 7 августа в официальном сообщении клуба из Белгорода.

Ожидается также, что в игре примет участие и младший брат Кокорина Кирилл.

В самом «Салюте» подчеркнули, что основной состав команды вряд ли примет участие в игре. Возможно, что на поле выйдут президент клуба, несколько ветеранов и молодежь.