Кокорин и Мамаев в составе тюремной команды «Золотой лев» сыграют товарищеский матч против профессионального клуба
Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев проведут товарищеский матч в колонии, где они отбывают наказание. Игра пройдет против профессионального клуба «Белгород» из ПФЛ.
«"Салют" Белгород сыграет с командой "Золотой лев", за которую выступают заключенные исправительной колонии №4. В ней отбывают наказание известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Матч состоится 10 августа в исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области», – говорится 7 августа в официальном сообщении клуба из Белгорода.
ФК «Салют Белгород» сыграет в колонии против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева. 10 августа футбольный клуб «Салют Белгород» сыграет с командой «Золотой лев», за которую выступают заключенные исправительной колонии №4. В ней отбывают наказание известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Матч состоится 10 августа в исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области. #фк_салютбелгород #кокорин #мамаев #fc_salyutbgd #александркокорин #павелмамаев #кокоринимамаев #football #футбол #football #soccer #колония #матч
Ожидается также, что в игре примет участие и младший брат Кокорина Кирилл.
В самом «Салюте» подчеркнули, что основной состав команды вряд ли примет участие в игре. Возможно, что на поле выйдут президент клуба, несколько ветеранов и молодежь.
Справка:
8 мая Кокорин получил полтора года колонии общего режима, его брат Кирилл столько же. Мамаев и четвертый фигурант, Александр Протасовицкий, приговорены к году и пяти месяцам каждый. Разлучать их не стали. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин. В октябре 2018 года они были избиты у ночного клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания» в российской столице. 13 июня Мосгорсуд отменил приговор суда первой инстанции для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и вынес новый. В новый приговор добавили пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Признать оружием стул, которым футболисты били чиновника Дениса Пака в «Кофемании», просила прокуратура. Сроки наказания футболистам остались прежними.