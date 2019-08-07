СМИ: Экс-президента Киргизии Атамбаева силовики увезли в неизвестном направлении. Его сторонники продолжают столкновения со спецназом

Представители силовых структур Киргизии задержали бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом 7 августа сообщает местный телеканал «Апрель» (его называют близким к экс-главе страны).

Источник в киргизских силовых структурах рассказал «Интерфаксу», что Атамбаева вывезли на вертолете. Официально эту информацию пока не подтверждали, в Государственном комитете национальной безопасности Киргизии только сообщили, что спецоперация по задержанию экс-президента продолжается.

Напомним, ранее стало известно о штурме резиденции Атамбаева спецназом и столкновениях со сторонниками бывшего главы государства. По предварительной информации, в них пострадали 10 человек. В силовых структурах Киргизии подчеркнули, что боевое оружие в ходе операции не применяется, у бойцов якобы только резиновые пули. Возле дома Атамбаева находится около 400 его сторонников, которые вступают в столкновения с бойцами спецназа.