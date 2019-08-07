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СМИ: Экс-президента Киргизии Атамбаева силовики увезли в неизвестном направлении. Его сторонники продолжают столкновения со спецназом
Представители силовых структур Киргизии задержали бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом 7 августа сообщает местный телеканал «Апрель» (его называют близким к экс-главе страны).
Источник в киргизских силовых структурах рассказал «Интерфаксу», что Атамбаева вывезли на вертолете. Официально эту информацию пока не подтверждали, в Государственном комитете национальной безопасности Киргизии только сообщили, что спецоперация по задержанию экс-президента продолжается.
Напомним, ранее стало известно о штурме резиденции Атамбаева спецназом и столкновениях со сторонниками бывшего главы государства. По предварительной информации, в них пострадали 10 человек. В силовых структурах Киргизии подчеркнули, что боевое оружие в ходе операции не применяется, у бойцов якобы только резиновые пули. Возле дома Атамбаева находится около 400 его сторонников, которые вступают в столкновения с бойцами спецназа.
Справка:
Напомним, ранее парламент Киргизии снял неприкосновенность с бывшего президента. Сразу после этого генеральная прокуратура нашла признаки коррупции в ходе правления Алмазбека Атамбаева. Его подозревают в коррупции, незаконном освобождении из заключения криминального авторитета и незаконном получении земельного участка в Кой-Таше.
Атамбаев встречался с Владимиром Путиным в июле 2019 года. Киргизский лидер тогда заверил, что основной темой стала стабильность, которая нужна региону. Владимир Путин якобы пообещал поговорить с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым, чтобы у сторонников Атамбаева был возможность подготовиться к выборам. Оппозиция провела митинг 3 июля, где потребовала от действующей власти «конкретных действий» по нормализации ситуации в республике.
Президентские выборы в Киргизии запланированы на 2023 год. Нынешний глава государства Жээнбеков заступил на свой пост в 2017-м.