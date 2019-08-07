Минивэн Peugeot «вскрылся» о грузовик с манипулятором на «Сортавале». Пострадали трое детей

Серьезное ДТП с участием трех автомобилей произошло днем 7 августа в Приозерском районе Ленобласти. Травмы получили четыре человека, в том числе трое детей.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась в 16:05 на 45-м километре трассы «Сортавала». По предварительным данным, 40-летний мужчина на минивэне Peugeot Тraveller при невыясненных обстоятельствах врезался в грузовик Mitsubishi с манипулятором, который был припаркован частично на обочине. От удара «Пежо» откинуло на ехавший за ним автомобель Opel.

В результате в «Пежо» пострадали четыре пассажира: 40-летняя женщина и мальчики в возрасте 7, 4 и 1 года. Все они получили травмы средней тяжести.

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Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что авария произошла между поселками Сосново и Орехово в направлении Петербурга. «Я ехал там до ДТП. Грузовик стоит очень бестолково, знаков не выставил, и стоит уже давно, я сам объезжал его. Он занял полполосы», – добавляет участник группы Миша.