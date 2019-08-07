Женщина настолько не хотела отвечать на вопросы полицейской, что подожгла ее

В городе Невинномысске Ставропольского края возбуждено уголовное дело против местной жительницы, которая попыталась расправиться с полицейской. Об этом 7 августа сообщили в Следственном комитете по региону.

Сам инцидент произошел еще 8 марта — возможно, подозреваемая как раз отмечала Международный женский день. Инспектор по делам несовершеннолетних из городского отдела полиции пришла к 31-летней местной жительнице, чтобы поговорить об исчезновении ее семилетней дочери.

«Мать ребенка, не желая давать пояснение инспектору, облила ее горючей жидкостью и подожгла. Тяжелых последствий удалось избежать благодаря оперуполномоченным полиции, которые сразу же потушили пламя. Инспектор не получила серьезных травм», – говорится в сообщении СК.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти), женщина пока находится в статусе подозреваемой. Ей назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Следователи подчеркнули, что пропавшую девочку в тот же день нашли в гостях у бабушки.