Дом экс-президента Киргизии штурмует спецназ. Его сторонники отбиваются камнями

Резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который правил постсоветской республикой 6 лет с 2011 года, штурмует отряд спецназа.

В село Кой-Таше, где находится дом бывшего главы государства, спецназ ворвался примерно в 17:00 по московскому времени, однако сразу схватить бывшего президента у киргизских спецслужб не получилось. Об этом 7 августа рассказала в своем аккаунте в Facebook его советник Кундуз Жолдубаева.

Спецслужбы перекрыли дорогу и запустили вертолет над резиденцией, после чего пошли на штурм. Однако, как пишет издание 24.kg, сторонники Атамбаева оказали сопротивление. Люди начали сооружать баррикады и кидать в спецназовцев камнями, в ответ на что те применили силу. В ходе штурма резиденции в Кой-Таше ранены оказались около десяти человек. Где сейчас находится Атамбаев, неизвестно. Местное телевидение сообщает, что его якобы увезли из дома в неизвестном направлении. При этом другие источники пишут, что экс-президент уже может быть задержан сотрудниками МВД.

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Ранее парламент Киргизии снял неприкосновенность с бывшего президента. Сразу после этого генеральная прокуратура нашла признаки коррупции в ходе правления предшественника Сооронбая Жээнбекова.

Атамбаев встречался с Владимиром Путиным в июле 2019 года. Киргизский лидер тогда заверил, что основной темой стала стабильность, которая нужна региону. Владимир Путин якобы пообещал поговорить с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым, чтобы у сторонников Атамбаева был возможность подготовиться к выборам. Оппозиция провела митинг 3 июля, где потребовала от действующей власти «конкретных действий» по нормализации ситуации в республике.

Президентские выборы в Киргизии запланированы на 2023 год. Нынешний глава государства Жээнбеков заступил на свой пост в 2017-м.