Минобороны показало, как корабли Балтийского флота отражают налет «вражеской» авиации

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона пресс-службы ЗВО

Большие десантные корабли (БДК) Балтийского флота успешно отработали задачи по отражению атак с воздуха. Видео с учений ВМФ России «Океанский щит – 2019» распространила пресс-служба Западного военного округа 7 августа.

В мероприятии приняли участие БДК «Королев», «Александр Шабалин» и «Минск».

«В ходе учения экипажами БДК были активированы средства радиоэлектронной борьбы, поставлены активные и пассивные помехи. Корабельными средствами противовоздушной обороны условные воздушные цели были взяты на сопровождение и уничтожены с помощью артиллерийских установок АК-176 и АК-725», — рассказали в пресс-службе ЗВО.

Завершающим этапом боевой учебы стала высадка морского десанта на необорудованное побережье.

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Учения «Океанский щит – 2019» проходят в Балтийском море с 1 по 9 августа, в них задействованы 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, 10 тысяч 634 человека личного состава Вооруженных сил РФ.

Основу корабельной группировки составляют суда, принимавшие участие в Главном военно-морском параде в Петербурге.