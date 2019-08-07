В Лыжном переулке девушка выскочила под колеса «Почты России» и отправилась в больницу

На узкой дороге в Приморском районе Петербурга встретились водитель-новичок и невнимательный пешеход. Встреча закончилась не в пользу последнего.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 11:50 7 августа у дома 4 по Лыжному переулку 29-летний водитель грузового минивэна Volkswagen Caddy «Почты России» сбил 21-летнюю девушку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Произошедшее попало на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. На записи видно, что девушка буквально выбежала под колеса из-за припаркованной машины.

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«Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД также отмечает, что у водителя «Почты» стаж с конца июня 2019 года, но мужчина уже успел заработать штраф по ч.1 ст. 12.15 («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги»).