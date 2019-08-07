В петербургском избиркоме «рассмотрят» повторную рекомендацию Эллы Памфиловой отказаться от создания участков под Псковом. Когда и как — неизвестно

В петербургском избиркоме рассмотрят вопрос о целесообразности создания «дачных» избирательных участков по выборам губернатора Северной столицы в Псковской области после повторной рекомендации председателя ЦИК Эллы Памфиловой отказаться от них. «Петербургская комиссия обязательно прислушается к позиции председателя ЦИК, подготовит все аргументы и рассмотрит данный вопрос», – заявили «Фонтанке» 7 августа в городском избиркоме. При этом в комиссии не смогли уточнить, будет ли вопрос рассмотрен на заседании и когда это заседание состоится.

Рекомендацию отказаться от создания «дачных» участков председатель ЦИК 7 августа дала Петербургу во второй раз, потребовав «внятного аргументированного ответа». Председатель петербургского избиркома Виктор Миненко, впрочем, уже ответил ЦИКу через «Фонтанку»: он заявил, что не может пойти наперекор воле избирателей, которые приветствуют возможность выбрать губернатора, не уезжая с дач.

К заявкам, которые петербуржцы подали в рамках системы «Мобильный избиратель» для голосования за городом, у ЦИКа тоже возникли претензии. Зампред Центризбиркома Николай Булаев заявил, что номера телефонов, указанные в этих заявках, либо не существуют, либо их владельцы не в курсе, что собираются 8 сентября на дачу. В петербургском избиркоме «Фонтанке» сообщили, что «поддерживают работу ЦИК по обеспечению прозрачности реализации системы «Мобильный избиратель». «На всех обучающих мероприятиях как для сотрудников пунктов приема заявок, так и для сотрудников МФЦ особое внимание обращалось на необходимость серьезно подойти к вопросу получения от заявителей телефонов, с помощью которых можно будет проверить, действительно ли они изъявили желание голосовать по месту пребывания», — подчеркнули в комиссии.