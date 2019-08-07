На развязке КАД на газоне «загорает» BMW, а на Корабельной маршрутка перевернула «Ладу»

Пасмурную среду в Петербурге пара легковушек отметила «пузом» кверху. Утром «перевертыш» наблюдали в Кировском районе города, днем – в Невском.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на съезде с кольцевой автодороги к Обухово автомобиль BMW вылетел с дороги на газон и перевернулся на крышу. По словам очевидца Александра, в машине все живы, «подушки сработали и травм визуально нет».

Тем не менее на месте ДТП работает скорая. Информация о пострадавших уточняется.

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Утром же на Корабельной улице на газоне и на крыше оказалась LADA Granta. Как рассказала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Наташа, легковушку в бок подбила маршрутка. «Мы на работу ехали, маршрутка на скорости с кольца в бок этой машине въехала», – пишет она, отмечая, что легковушка ехала медленно.

По словам участника группы Александра, водитель «Лады» получил перелом ребер.