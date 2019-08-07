СМИ: Женщины с люксовой суперъяхты арабского шейха в Хельсинки отправились на шопинг в Stockmann и H&M

Гости из Объединённых Арабских Эмиратов, которые накануне прибыли в Хельсинки на частной суперъяхте Yas («Яс»), входящей в десятку самых крупных в мире, отправились за покупками в магазины, которыми пользуются рядовые финны. Об этом пишет 7 августа газета Ilta-Sanomat.

По данным издания, женщины с яхты в хиджабах побывали на шопинге. Обратно к судну их привёз чёрный фургон, а в руках у дам были пакеты с покупками, в том числе из продуктового отдела универмага Stockmann. Ранее у иностранок видели пакет с фирменной символикой сетевого магазина H&M. Много разных коробок и свёртков привезли на фургонах и такси. Также очевидцы утверждают, что женщин возили на моторных резиновых лодках осматривать местную достопримечательность — крепость на острове Суоменлинна.

Как ранее писала «Фонтанка», 141-метровая яхта «Яс», принадлежащая арабскому шейху, пришвартовалась в порту Катянокка 6 августа.

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Территорию вокруг судна на причале огородили забором, на месте постоянно дежурит охранник. Персоналу яхты запрещено разговаривать с посторонними. Люди с террасы открытого бассейна и колеса обозрения по соседству с любопытством наблюдают за судном. По данным IS, стоимость яхты оценивается в 160 млн евро.