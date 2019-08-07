Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +21
$ 65.09р
72.89р
18:55 07.08.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
07.08.2019 17:58
Печать

Квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ» можно купить по сниженной ипотечной ставке

Квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ» можно купить по сниженной ипотечной ставке

ГК «Эталон»

ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк» и АО «Райффайзенбанк» снизили процентные ставки по ипотечным программам для покупки квартир в строящихся и готовых жилых комплексах.

Купить квартиру в строящемся объекте «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») с привлечением кредитных средств Сбербанка можно при условии внесения первоначального взноса от 15% до 20% от стоимости недвижимости. Процентная ставка в этом случае составит от 10,5%, а для участников зарплатного проекта от 10%. С первоначальным взносом более 20% ставка будет от 10,3%, а для участников зарплатного проекта от 9,8%. Срок кредитования достигает 30 лет. Сумма кредита – от 300 тыс. рублей. Продробнее здесь

Оформить ипотеку по программе Россельхозбанка можно при условии внесения первоначального взноса не менее 20% от стоимости квартиры. Процентная ставка при сумме ипотечного кредита до 3 млн рублей составит от 9,3%, свыше 3 млн рублей – от 9,2%. Срок кредитования до 30 лет, возможная сумма кредита от 100 тыс. до 60 млн рублей. Подробнее здесь

Также возможно оформление ипотечного кредита по программе Россельхозбанка «Семейная ипотека», где процентная ставка составит от 4,7%, а первоначальный взнос 20% от стоимости квартиры. Возможная сумма кредита от 100 тыс. до 12 млн рублей. Данная программа доступна для семей, у которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился второй и/или третий ребенок. Срок кредитования – до 30 лет. Подробнее здесь

Снизил процентную ставку и Райффайзенбанк, в котором оформить ипотечный кредит на сумму от 7 млн рублей можно по ставке от 9,79%. Первоначальный взнос в этом случае составит от 15%. Срок кредитования от 1 года до 30 лет, возможная сумма кредита от 500 тыс. рублей до 26 млн рублей, но не более 90% от стоимости , передаваемой в залог недвижимости. Подробнее здесь

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г.

АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г.

Справка о ГК «Эталон»

 

РАЗМЕСТИТЬ "НОВОСТЬ КОМПАНИИ" ОНЛАЙН

 

 

Новости компаний
ГК «Эталон»
07.08.2019 17:58

Квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ» можно купить по сниженной ипотечной ставке

ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк» и АО «Райффайзенбанк» снизили процентные ставки по ипотечным программам для покупки квартир в строящихся и готовых жилых комплексах.
АО «Альфа-Банк»
07.08.2019 13:13

Для цифровых карт Альфа-Банка стали доступны интернет-платежи

Цифровыми картами Альфа-Банка, загружаемыми удаленно в мобильное приложение Альфа-Мобайл и в ApplePay/GooglePay, теперь можно платить через интернет — необходимые реквизиты для интернет-платежей отображаются в приложении.
АО «Строительный трест»
07.08.2019 11:35

Сотрудники «Строительного треста» отмечены благодарностями Министерства строительства РФ

6 августа 2019 года в Большом Актовом зале Смольного при участии первых лиц Санкт-Петербурга состоялось торжественное награждение представителей строительного комплекса. Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню строителя, который ежегодно отмечается во второе воскресенье августа.
«Аквилон Инвест»
07.08.2019 11:32

Во II очереди ЖК All Inclusive завершено устройство свайного поля

На строительной площадке II очереди жилого комплекса All Inclusive, который холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Шушарах, завершено устройство котлована и свайного поля.
Группа ЦДС
06.08.2019 17:30

Открыты продажи в новом корпусе ЦДС «Московский»

Группа ЦДС вывела на рынок корпус 4 жилого комплекса ЦДС «Московский». В продажу поступили более 850 квартир стоимостью от 2,5 млн руб. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 4 квартале 2020 года.
06.08.2019 17:00

Старт продаж квартир в новом корпусе ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», начал продажу квартир в 13 корпусе нового 21 квартала жилого комплекса «Северная долина».
ООО «КОРИС ассистанс (СПб)»
06.08.2019 16:38

«КОРИС» – скорая помощь для Вас

Нашей компании исполнилось 20 лет. На протяжении этих лет, каждый месяц к нам обращаются более 3000 пациентов, и мы дорожим оказанным нам доверием.
пресс-служба Санкт-Петербургcкого государственного театра музыкальной комедии
06.08.2019 13:54

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии закрыл театральный сезон

4 августа гала-концертом с участием звезд жанра Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии завершил III фестиваль «Оперетта-Парк», который проходил в Государственном музее-заповеднике «Гатчина». Фестиваль посетили около четырех тысяч зрителей.
«Петербургская Недвижимость»
06.08.2019 11:24

Йога, бег и прогулки – Setl Group создал для ЖК «ЗимаЛето» фитнес-набережную

Набережная Охты у жилого комплекса «ЗимаЛето» в Красногвардейском районе преобразилась благодаря холдингу Setl Group. Здесь появился благоустроенный пирс, где можно заниматься йогой, удобные сидячие места-ступени, велодорожка и уютная прогулочная зона.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
06.08.2019 10:00

Собственность на «Царскосельских холмах»

В Пушкинском районе сдан ещё один малоэтажный жилой комплекс – «Образцовый квартал 4». С 1 августа застройщик «Терминал-Ресурс» передаёт дольщикам ключи. Следующий шаг к новой жизни – оформление собственности.
СРО А «Объединение строителей СПб»
05.08.2019 17:32

Застройщики Петербурга избрали своего президента

В преддверии Дня строителя на общем собрании членов "Объединения строителей СПб" прошли перевыборы президента в связи с истечением срока его полномочий. Большинством голосов президентом «Объединения строителей СПб» был избран Александр Вахмистров.
«Петербургская Недвижимость»
05.08.2019 12:02

Проекты SetlGroup возглавили ТОП-10 самых покупаемых новостроек Петербурга

Жилые комплексы комфорт-класса от SetlGroup – «Чистое небо» и «Солнечный город» – стали самыми популярными проектами у покупателей в Петербурге во 2 квартале 2019 года.