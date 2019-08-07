Квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ» можно купить по сниженной ипотечной ставке

ГК «Эталон»

ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк» и АО «Райффайзенбанк» снизили процентные ставки по ипотечным программам для покупки квартир в строящихся и готовых жилых комплексах.

Купить квартиру в строящемся объекте «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») с привлечением кредитных средств Сбербанка можно при условии внесения первоначального взноса от 15% до 20% от стоимости недвижимости. Процентная ставка в этом случае составит от 10,5%, а для участников зарплатного проекта от 10%. С первоначальным взносом более 20% ставка будет от 10,3%, а для участников зарплатного проекта от 9,8%. Срок кредитования достигает 30 лет. Сумма кредита – от 300 тыс. рублей. Продробнее здесь

Оформить ипотеку по программе Россельхозбанка можно при условии внесения первоначального взноса не менее 20% от стоимости квартиры. Процентная ставка при сумме ипотечного кредита до 3 млн рублей составит от 9,3%, свыше 3 млн рублей – от 9,2%. Срок кредитования до 30 лет, возможная сумма кредита от 100 тыс. до 60 млн рублей. Подробнее здесь

Также возможно оформление ипотечного кредита по программе Россельхозбанка «Семейная ипотека», где процентная ставка составит от 4,7%, а первоначальный взнос 20% от стоимости квартиры. Возможная сумма кредита от 100 тыс. до 12 млн рублей. Данная программа доступна для семей, у которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился второй и/или третий ребенок. Срок кредитования – до 30 лет. Подробнее здесь

Снизил процентную ставку и Райффайзенбанк, в котором оформить ипотечный кредит на сумму от 7 млн рублей можно по ставке от 9,79%. Первоначальный взнос в этом случае составит от 15%. Срок кредитования от 1 года до 30 лет, возможная сумма кредита от 500 тыс. рублей до 26 млн рублей, но не более 90% от стоимости , передаваемой в залог недвижимости. Подробнее здесь

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г.

АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г.

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