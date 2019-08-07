Думская и Ломоносова стали пешеходными по праздникам и выходным

В Петербурге Думская улица и отрезок соседней улицы Ломоносова от Садовой до набережной канала Грибоедова по выходным и праздникам теперь будут превращаться в пешеходные зоны. Соответствующие дорожные знаки уже установлены. Информацию «Фонтанке» 7 августа подтвердили в ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения».

С 26 июля было введено ограничение движения автотранспорта по Думской и отрезку Ломоносова с помощью знаков 5.33 «Пешеходная зона», которые «работают» в выходные и праздничные дни. Кроме того, на самой «пьяной», не считая Рубинштейна, улице города введен запрет на остановку автотранспорта с 22.00 до 07.00.

Думскую улицу прозвали «поставщиком пьяных водителей на Невский проспект». В конце февраля на главной магистрали города произошло ДТП, повлекшее смерть двух человек. Мурад Касымов, который находился за рулем, позднее признался, что «надышался» закисью азота. «Шарики» в том числе сбывают и на Думской.