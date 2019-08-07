Еда с лекарствами. Смольный создаст в Петербурге новый кластер food&drug

Объединяя фармацевтов с пищевиками, город рассчитывает помочь им бороться с контрафактом. Промзона, где сконцентрируются фабрики-кухни заведений общепита и кондитерские производства, может появиться на севере.

pixabay.com

Сформированный в начале августа комитет по промышленной политике, инновациям и торговле поделился первыми планами, как будет выполнять задачу по ускорению экономического роста в Северной столице. Как рассказал «Фонтанке» глава ведомства Юрий Калабин, сейчас власти города обсуждают с представителями пищевой промышленности несколько вариантов кооперации и запуска инвестиционных проектов.

Одна из идей — расширить существующий кластер медицинской и фармацевтической промышленности до кластера Food&Drug (от английского – пищевые продукты и медикаменты). «Фармацевтика и создание пищевых добавок — это химия. С точки зрения процессов они во многом схожи», – пояснил Юрий Калабин «Фонтанке» 7 августа. Названия потенциальных резидентов кластера чиновник не назвал, сославшись на то, что списки желающих пока формируются.

Среди крупных предприятий, специализирующихся на пищевых добавках, в Петербурге работают, к примеру, «Химпищеаромат» (выпускает ароматизаторы для производства кондитерских изделий и безалкогольных напитков), «Ингредиенты.Развитие» (соевый белок), «Мона Ингредиентс» (молочные и кондитерские смеси). Помимо изготовителей добавок в кластер могут войти непосредственно предприятия пищевой промышленности — мукомолы, молочники и, возможно, хлебопеки.

Переносить производства на одну площадку не планируется, объединение будет происходить на основе общих целей. «Кластер – это ассоциация предприятий, которая регистрируется в Минпромторге и получает поддержку от региональных и федеральных властей с тем, чтобы заниматься кооперацией», – пояснил Юрий Калабин.

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По данным сайта Центра кластерного развития, по состоянию на 2019 год в Петербурге зарегистрировано 11 кластеров. Среди них, к примеру, кластер информационных технологий и радиоэлектроники; станкостроения; транспортного машиностроения; развития инноваций в энергетике и промышленности и так далее. Наиболее заметных успехов удалось добиться именно фармацевтам. В частности, на федеральном уровне им предоставили преференции на госзакупках перед иностранными поставщиками по принципу «третий лишний»: если на тендер заявляются два отечественных производителя, заказчик должен выбирать между ними, отказав заграничному поставщику препарата, даже если тот предлагает более выгодную цену.

Этот опыт должны перенять пищевики, которые тоже страдают от засилья контрафакта и конкуренции со стороны импортной продукции, считают в Смольном. «Кластер медицины и фармацевтики эффективно отработал на контрафактном поле. На первом этапе мы хотим повторить этот успех в расширенном масштабе», – пояснил Юрий Калабин. Инструментом борьбы, как и в случае с производителями лекарств, может стать изменение законодательства. Наконец, само объединение позволит по-новому выстроить производственные цепочки и тем самым увеличить эффективность производства. Более подробно сформулировать цели и задачи расширенного кластера и представить потенциальных участников Смольный обещает осенью.

Участники пищевого рынка Северной столицы поддерживают идею оградить рынок от контрафакта, но пока не понимают, как могли бы интегрироваться с фармацевтами. «По сравнению с нами они находятся в космосе с точки зрения технологий. Это все равно что ученика начальной школы пригласить на математику для 10-го класса», – комментирует заместитель генерального директора молочного завода «Пискарёвский» Георгий Житмарев.

Но в отличие от изготовителей лекарств, производители продовольствия видят угрозу не в иностранцах, а в заводах из других регионов России, которые часто оказываются более конкурентоспособными по цене, но не всегда могут обеспечить должное качество. Молочники были бы рады преференциям от городских властей в закупках для социальной сферы, детских учреждений, но это противоречит антимонопольному законодательству. «Если это можно решить через кластер, мы только за», – комментирует Георгий Житмарев.

Объединение регулирования фармацевтики и пищевой промышленности соответствует международному опыту, говорит коммерческий директор «Полисана» Дмитрий Борисов. В качестве примера он привел Food and Drug Administration в США — управление, которое занимается контролем качества пищевых продуктов, лекарственных препаратов. По его словам, с точки зрения бизнес-процессов пищевое производство ближе к производителям БАДов, чем лекарств, а их в петербургском фармкластере немного. Но у таких предприятий единый рынок труда, и они могли бы скооперироваться для подготовки специалистов. «Для новых производств соседство с фармацевтическим кластером тоже было бы интересно, но для этого город должен создать инфраструктуру», – отмечает Дмитрий Борисов.

Еще одно объединение пищевой промышленности, на этот раз по территориальному принципу, может появиться на севере Петербурга. По словам Юрия Калабина, сеть блинных «Теремок» и кондитерские «Буше» и «Карат Плюс» выразили желание запустить за чертой города крупные пищевые производства. «Сейчас предприятия арендуют площади в центре города, но им тесно в этих помещениях, и они хотят расширяться», – пояснил чиновник.

Компании рассматривают участки от 0,5 до 3 га, а размеры инвестиций могут исчисляться «сотнями миллионов рублей». Смольный предложил бизнесу промзону «Парнас», где уже присутствуют представители пищепрома – мясоперерабатывающий завод «Парнас-М», ЗАО «Солодовенный завод «Суфле Петербург», ООО «Пепси Боттлинг Груп», ООО «Химоптторг», «Балтийское молоко». При этом не обязательно, что указанные предприятия станут участниками кластера Food&Drug, пояснил Юрий Калабин.

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В сети «Теремок» подтвердили, что в течение года приступят к строительству нового производственного комплекса в Петербурге. Инвестиции в проект составят более 400 млн рублей. «Площадка определяется совместно с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Среди наиболее перспективных вариантов район Парнас и планируемый в нём городскими властями кластер общественного питания», – сообщил Виталий Свидовский, совладелец и генеральный директор «Теремка» в Петербурге. По его словам, действующее производство компании, где ежедневно готовится 3 тонны одного только теста для блинов, достигло пределов своей мощности. На новой площадке будут также установлены линии упаковки в модифицированной газовой среде и в вакуум, конвейерная линия, автоматизированные мойки и так далее.

В «Буше» отказались комментировать планы по расширению. Сейчас у компании работает кондитерское производство на Школьной улице. Ранее «Буше» анонсировала новый формат — сеть раменных Chou Do. В планах в ближайшие пять лет открыть 50 заведений в Петербурге, а также выйти в регионы с франшизой. Получить комментарий от «Карат плюс» на момент публикации не удалось.

Сейчас общепит ожидает от Смольного подробностей о характеристиках участков и возможных льготах, на которые могут претендовать инвесторы, сообщили в «Теремке». Но, по крайней мере, за землю им, вероятно, придется побороться на конкурсе на общих основаниях.

Предоставить участки «целевкой» Смольный может в том случае, если промышленное предприятие имеет статус стратегического инвестора, для чего необходим размер инвестиций от 2 млрд рублей, или заключило специнвестконтракт, для чего необходимы вложения от 700 млн рублей. Зато инвестпроекты могут рассчитывать на льготы по лизингу, кредитам и претендовать на субсидии в рамках действующих инструментов поддержки, отметили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»