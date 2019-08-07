Цена на нефть упала ниже 58 долларов за баррель. Рубль пока держится

Новый виток торговой войны между Китаем и США уронил цены на нефть. «Черное золото» марки Brent впервые с начала января опустилось ниже 58 долларов за баррель — до почти 57 долларов.

«Не поддержали нефтяные цены и позитивные данные Американского института нефти, показавшие снижение запасов нефти, превысившее ожидание. Давление на котировки по-прежнему оказывает угроза ослабления глобального нефтяного спроса из-за замедления мировой экономики, вызванного торговой войной, – рассказал 7 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»Дмитрий Бабин. – В 17:30 окончательную отраслевую статистику представит Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 2,8 млн баррелей и суммарное уменьшение запасов нефтепродуктов на 0,2 млн баррелей».

При этом эксперт отметил, что рубль игнорирует падение нефти, показывая самую сильную динамику среди развивающихся валют. Национальная валюта торгуется у отметки 65,5 за доллар и 73,55 за евро.

Индексы мировых бирж обрушились на фоне нового витка конфронтации Китая и США — президент Дональд Трамп заявил, что вводит новые пошлины на китайские товары на сумму в 300 млрд долларов. Китай приготовил ответные меры.