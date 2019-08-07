Управделами президента судится с Киркоровым. Певец не заплатил за еду

Комбинат питания «Кремлевский», который входит в управделами президента, подал иск к народному артисту России Филиппу Киркорову, который не заплатил 80 тысяч рублей за питание своих артистов.

«К Филиппу Бедросовичу мы относимся с глубоким уважением. Думаю, что он не в курсе этой ситуации. Мы надеемся, что сотрудничество нашего комбината питания с господином Киркоровым будет продолжено, несмотря на этот эпизод», – цитирует 7 августа заявление представителя Управделами Елены Крыловой «Интерфакс».

На предприятии подтвердили, что государственное бюджетное учреждение намерено отстаивать свои права в арбитражном суде.

Крылова рассказала, что в 2018 году Киркоров давал концерт в Кремле. Комбинат «Кремлевский» обеспечивал питание артистов в соответствии с договором, подписанным с концертным директором Киркорова. Около 80 тысяч рублей за услугу так и не были выплачены.

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Сам певец пока никак не прокомментировал ситуацию.