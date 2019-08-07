Непорядок. Половые органы пассажира рейса из Симферополя впечатлили следователей до дела о хулиганстве

После демонстрации пассажирам рейса из Симферополя гениталий перегревшийся под крымским солнцем петербуржец стал фигурантом уголовного дела.

О возбуждении дела 7 августа сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России. В ведомстве пока не знают, что побудило 22-летнего молодого человека публично снять штаны, однако разврата в его действиях следователи не видят. Пока ему вменяют нарушение общественного порядка на воздушном транспорте (статья 213 УК РФ «Хулиганство» ).

Как сообщалось ранее, эксгибициониста задержали 6 августа на борту самолета из Симферополя, как только борт авиакомпании «Россия» сел в Петербурге. Полет с голым пассажиром продолжался три часа. Его действия могли быть признаны развратными и потянуть на совсем другую квалификацию. В самолете были дети.