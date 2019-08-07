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07.08.2019 16:44
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«Группа ЛСР» вывела на рынок новый жилой проект комфорт-класса в заповедном уголке города

В портфолио «Группы ЛСР» появился новый проект – жилой комплекс комфорт-класса «Заповедный парк» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Компания приступила к активной фазе строительства объекта и вывела в продажу квартиры в первом доме.

«Группа ЛСР» вывела на рынок новый жилой проект комфорт-класса в заповедном уголке города

ПАО «Группа ЛСР»

– Приоритет «Группы ЛСР» – не просто строительство жилых метров, а создание комфортной городской среды, – отмечает коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» Ольга Аветисова. – В каждом своем проекте – и «Заповедный парк» не исключение – мы создаем необходимую инфраструктуру, тщательно соблюдаем сроки строительства без потери качества и стремимся предложить нашим клиентам интересные цены. 

«Заповедный парк» расположится на земельных участках №14 и №17, ограниченных Орлово-Денисовским проспектом и набережной реки Каменки. Здесь на площади 6 га будет построено 9 жилых корпусов высотой от 14 до 25 этажей. Жилая площадь комплекса составит чуть более 90 тыс. кв. м. 

Сегодня в продажу выведен дом №1, строящийся на участке №14, который примыкает непосредственно к набережной Каменки. Общая площадь дома составит около 14 тыс. кв. м, жилая – порядка 11 тыс. кв. м. В нем представлена 341 квартира площадью от 19 до 53 кв. м. Стоимость квадратного метра начинается от 83,5 тыс. рублей. Собственное жилье на старте продаж покупателю обойдется в менее чем 2 млн руб. Дом №1 планируется сдать в эксплуатацию в IV квартале 2021 года.  

Всего в комплексе запроектировано порядка 2,5 тыс. квартир. Предусмотрены как комфортные и функциональные студии, так и просторные многокомнатные квартиры, как классические варианты планировок, так и в формате «евро». При этом жилье будет передано покупателям с полностью готовой отделкой, в которой ставка сделана на универсальный подход к  интерьеру. Стены оклеят обоями, которые будущий житель может покрасить на свой вкус, установят межкомнатные двери, в ванной и туалете появится сантехника, а стены облицуют керамической плиткой. В цветовом решении предпочтение отдадут спокойным светлым оттенкам.

Реализация всего проекта должна завершиться в конце 2023 года. Строительство домов ведется по хорошо зарекомендовавшей себя бесшовной технологии. Каркас жилого здания монтируется из железобетонных изделий, произведенных на новейшем немецком оборудовании. Фасад дома утепляется долговечным теплоизоляционным материалом, поверх которого накладывается несколько слоев базовой декоративной штукатурки, закрывающей швы. Кстати, технология позволяет также экономить на коммунальных платежах. Благодаря бесшовному утеплению внешнего контура здания теплопотери снижаются в среднем на 30%.  Это позволяет сохранять тепло зимой и прохладу летом. Внешний облик домов «Заповедного парка» будет выполнен в пастельных оттенках с яркими цветовыми элементами. 

Покупка недвижимости в «Заповедном парке» станет решением для тех, кто хочет жить в окружении природы и при этом пользоваться городской инфраструктурой. Неподалеку станции метро «Проспект Просвещения» и «Озерки», развита сеть наземного транспорта, а автомобилисты оценят быстрый выезд на КАД и ЗСД. В перспективе появится еще одна станция метро в районе – «Шуваловский проспект». 

Внутренняя территория комплекса будет озеленена: во дворах высадят деревья, кустарники и газоны. Здесь появятся прогулочные дорожки, малые архитектурные формы, яркие игровые зоны и спортивные площадки. Проектом предусмотрены и встроенные коммерческие помещения площадью около 3 тыс. кв. м, где разместятся арендаторы торговой, сервисной и досуговой инфраструктуры. Запланировано более 900 мест в наземных паркингах и на гостевой автостоянке.

Рядом с «Заповедным парком» находится река Каменка, берущая начало из Нижнего Большого Суздальского озера, до которого жители комплекса могут неспешным шагом дойти за 15 минут. Кстати, из всей череды Суздальских озер, расположенных в Приморском районе, Нижнее Большое – самое крупное. 

Буквально в 500 м расположен Шуваловский карьер, образованный плотиной на реке Каменке. Озеро с его причудливыми очертаниями, зелеными мысами и песчаными холмами стало излюбленным местом для прогулок и пикников окрестных жителей. А Новоорловский лесопарк, получивший свое название по фамилии владельцев этих земель графов Орловых, является государственным заказником регионального значения. Лесной массив из сосен и берез раскинулся на территории почти 140 га. 

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

ЖК «Заповедный парк»  – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

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