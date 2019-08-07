Блины едут на Парнас. «Теремок» готовит расширение в Петербурге за 400 млн рублей

Сеть ресторанов русской кухни «Теремок» планирует строительство нового производственного комплекса в Петербурге. Как пишет 7 августа РБК, выбор идет между площадками на Парнасе и в Шушарах, цена вопроса — более 400 млн рублей.

В Петербурге у «Теремка» 93 ресторана и 39 киосков, с годовой выручкой 5 млрд рублей. Ежемесячный поток посетителей — 1,4 млн человек. Нынешний производственный комплекс в Северной столице, где трудятся 220 человек, не справляется с растущими потребностями — ограничивают размеры помещения и коммуникации. В течение года компания хотела бы приступить к сооружению нового.

«Рост количества посетителей, увеличение ассортимента и объемов требуют расширения производства. Также нас не удовлетворяет нынешний уровень автоматизации. Мы хотим установить линию упаковки в модифицированной газовой среде и вакуум, конвейерную линию, а также автоматизировать мойки и внедрить ряд другого оборудования, но ограничены стенами здания. Качественное развитие возможно только в рамках нового производственного комплекса», — прокомментировал генеральный директор сети «Теремок» в Петербурге Виталий Свидовский.

Еще два года назад основатель сети Михаил Гончаров рисовал «Фонтанке» совсем другие перспективы «Теремка» – сеть могла закрыться в течение 1-2 лет.