В Петербурге собирают книги для пострадавших от наводнения библиотек Иркутской области

В Петербурге 7 августа стартовала акция по сбору книг для библиотек Иркутской области, пострадавших от наводнения летом 2019 года. Издания можно приносить в информационно-досуговый центр «М-86» библиотеки Маяковского (Московский проспект, 86, метро «Фрунзенская»).

«Библиотеки будут рады принять в дар отечественную и мировую классику, книги для детей, деловую литературу, учебники», — отмечают организаторы. Они подчеркивают, что книги надо приносить «предпочтительно последних лет издания» и «в идеальном состоянии».

Приём литературы ведётся по 9 августа включительно, ежедневно с 12:00 до 20:00.

Наводнение в Иркутской области из-за дождей произошло в конце июня. Пострадали 107 населенных пунктов и 11 тысяч домов, где жили 38 тысяч человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести. Во время паводка регион дважды посетил президент России Владимир Путин. Правительство оценило расходы на восстановление в несколько десятков миллиардов рублей.