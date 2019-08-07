«Секретный» сотрудник ФСБ на Камчатке «замаскировался» под рыбака и в лунном свете чуть не получил двухметровым веслом. Суд решил, что он сам виноват

Обвинение по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти дважды не устояло в суде. Жителя Камчатки от срока за нападение на сотрудника ФСБ спасли большие глаза, в которых отражалась луна.

Суд апелляционной инстанции оставил без изменений решение Елизовского районного суда Камчатского края еще в середине июня, однако СМИ обратили внимание на приговор только 7 августа. Обстоятельства, при которых мичману из погрануправления ФСБ чуть не прилетело по голове деревянный веслом, подробно изложены в решении.

Ночью 14 июля 2018 года пограничный наряд Федеральной службы безопасности «Секрет» на берегу Авачинской губы в тишине и темноте ловил браконьеров. В бухте стояли два судна, после проверки первого процесс разгрузки рыбы служащие заметили и на втором. К катеру «Тунец 1050» сотрудники двигались стремительно, на бегу выкрикивая должности и фамилии. Камуфляжная форма оперативников мало чем отличала их от самих рыбаков, а шеврон с надписью «ФСБ» на рукаве виден не был. Бледный свет луны и тусклые фонари вдалеке ясности не внесли.

Когда потерпевший забрался на борт, оторопевшие рыбаки услышали только «стоять» и «лежать», большинство предпочли спрятаться в рубке, задержался только Евгений Малых, которому позже и предъявили обвинения. В руках он держал весло длиной 253 см и шириной лопасти больше 80 см. Этим грозным оружием он замахнулся, как ему показалось, на грабителя в балаклаве. Тому удалось ловко увернуться и даже устоять на ногах. Дно лодки, как и лопасть весла, было покрыто склизкой рыбьей чешуей. Чекист притаился.

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Малых тоже спрятался в рубке, в тот момент на катере находились уже двое сотрудников ФСБ. Судоводитель не придумал ничего лучше, как дать газу, так пограничники отправились в короткое плавание вместе с рыбаками. Остановиться их вынудили удары приклада в окно рубки и четыре выстрела. На берег промысловики вернулись скрученные, с наручниками за спиной. За неповиновение они заплатили административные штрафы, а эпизод с веслом сочли достойным уголовного преследования.

Суд, разбираясь в обстоятельствах дела, учел несколько факторов – на берегу было темно, сотрудники ФСБ не показывали капитану служебное удостоверение, форма на них была разной. Потерпевший о том, что увидел забравшись на лодку, рассказывал так: «Представился ещё раз, успев сказать: «Пограничная служба федеральной безопасности». В это время у человека на борту, который впоследствии был установлен как Малых, были большие глаза и он молча начал размахивать большим деревянным веслом».

Страху рыбакам добавили истории от коллег по ремеслу, незадолго до визита пограничников на одну из лодок действительно забрались грабители.

Суд также решил, что ранее судимый за грабеж и наркотики Малых вряд ли способен оказать сопротивление представителю власти – в колонии и ближайшем окружении о нем говорили только хорошее. Его признали невиновным. В итоге пострадало только весло, которое было велено уничтожить.