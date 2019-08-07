Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +21
$ 65.09р
72.89р
16:37 07.08.2019
Расширенный поиск

Общество
07.08.2019 16:28
Печать

«Секретный» сотрудник ФСБ на Камчатке «замаскировался» под рыбака и в лунном свете чуть не получил двухметровым веслом. Суд решил, что он сам виноват

Обвинение по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти дважды не устояло в суде. Жителя Камчатки от срока за нападение на сотрудника ФСБ спасли большие глаза, в которых отражалась луна. 

Суд апелляционной инстанции оставил без изменений решение Елизовского районного суда Камчатского края еще в середине июня, однако СМИ обратили внимание на приговор только 7 августа. Обстоятельства, при которых мичману из погрануправления ФСБ чуть не прилетело по голове деревянный веслом, подробно изложены в решении. 

Ночью 14 июля 2018 года пограничный наряд Федеральной службы безопасности «Секрет» на берегу Авачинской губы в тишине и темноте ловил браконьеров. В бухте стояли два судна, после проверки первого процесс разгрузки рыбы служащие заметили и на втором. К катеру «Тунец 1050» сотрудники двигались стремительно, на бегу выкрикивая должности и фамилии. Камуфляжная форма оперативников мало чем отличала их от самих рыбаков, а шеврон с надписью «ФСБ» на рукаве виден не был. Бледный свет луны и тусклые фонари вдалеке ясности не внесли. 

Когда потерпевший забрался на борт, оторопевшие рыбаки услышали только «стоять» и «лежать», большинство предпочли спрятаться в рубке, задержался только Евгений Малых, которому позже и предъявили обвинения. В руках он держал весло длиной 253 см и шириной лопасти больше 80 см. Этим грозным оружием он замахнулся, как ему показалось, на грабителя в балаклаве. Тому удалось ловко увернуться и даже устоять на ногах. Дно лодки, как и лопасть весла, было покрыто склизкой рыбьей чешуей. Чекист притаился. 

Реклама

Малых тоже спрятался в рубке, в тот момент на катере находились уже двое сотрудников ФСБ. Судоводитель не придумал ничего лучше, как дать газу, так пограничники отправились в короткое плавание вместе с рыбаками. Остановиться их вынудили удары приклада в окно рубки и четыре выстрела. На берег промысловики вернулись скрученные, с наручниками за спиной. За неповиновение они заплатили административные штрафы, а эпизод с веслом сочли достойным уголовного преследования. 

Суд, разбираясь в обстоятельствах дела, учел несколько факторов – на берегу было темно, сотрудники ФСБ не показывали капитану служебное удостоверение, форма на них была разной. Потерпевший о том, что увидел забравшись на лодку, рассказывал так: «Представился ещё раз, успев сказать: «Пограничная служба федеральной безопасности». В это время у человека на борту, который впоследствии был установлен как Малых, были большие глаза и он молча начал размахивать большим деревянным веслом».  

Страху рыбакам добавили истории от коллег по ремеслу, незадолго до визита пограничников на одну из лодок действительно забрались грабители. 

Суд также решил, что ранее судимый за грабеж и наркотики Малых вряд ли способен оказать сопротивление представителю власти – в колонии и ближайшем окружении о нем говорили только хорошее. Его признали невиновным. В итоге пострадало только весло, которое было велено уничтожить.

 

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
АО «Альфа-Банк»
07.08.2019 13:13

Для цифровых карт Альфа-Банка стали доступны интернет-платежи

Цифровыми картами Альфа-Банка, загружаемыми удаленно в мобильное приложение Альфа-Мобайл и в ApplePay/GooglePay, теперь можно платить через интернет — необходимые реквизиты для интернет-платежей отображаются в приложении.
АО «Строительный трест»
07.08.2019 11:35

Сотрудники «Строительного треста» отмечены благодарностями Министерства строительства РФ

6 августа 2019 года в Большом Актовом зале Смольного при участии первых лиц Санкт-Петербурга состоялось торжественное награждение представителей строительного комплекса. Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню строителя, который ежегодно отмечается во второе воскресенье августа.
«Аквилон Инвест»
07.08.2019 11:32

Во II очереди ЖК All Inclusive завершено устройство свайного поля

На строительной площадке II очереди жилого комплекса All Inclusive, который холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Шушарах, завершено устройство котлована и свайного поля.
Группа ЦДС
06.08.2019 17:30

Открыты продажи в новом корпусе ЦДС «Московский»

Группа ЦДС вывела на рынок корпус 4 жилого комплекса ЦДС «Московский». В продажу поступили более 850 квартир стоимостью от 2,5 млн руб. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 4 квартале 2020 года.
06.08.2019 17:00

Старт продаж квартир в новом корпусе ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», начал продажу квартир в 13 корпусе нового 21 квартала жилого комплекса «Северная долина».
ООО «КОРИС ассистанс (СПб)»
06.08.2019 16:38

«КОРИС» – скорая помощь для Вас

Нашей компании исполнилось 20 лет. На протяжении этих лет, каждый месяц к нам обращаются более 3000 пациентов, и мы дорожим оказанным нам доверием.
пресс-служба Санкт-Петербургcкого государственного театра музыкальной комедии
06.08.2019 13:54

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии закрыл театральный сезон

4 августа гала-концертом с участием звезд жанра Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии завершил III фестиваль «Оперетта-Парк», который проходил в Государственном музее-заповеднике «Гатчина». Фестиваль посетили около четырех тысяч зрителей.
«Петербургская Недвижимость»
06.08.2019 11:24

Йога, бег и прогулки – Setl Group создал для ЖК «ЗимаЛето» фитнес-набережную

Набережная Охты у жилого комплекса «ЗимаЛето» в Красногвардейском районе преобразилась благодаря холдингу Setl Group. Здесь появился благоустроенный пирс, где можно заниматься йогой, удобные сидячие места-ступени, велодорожка и уютная прогулочная зона.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
06.08.2019 10:00

Собственность на «Царскосельских холмах»

В Пушкинском районе сдан ещё один малоэтажный жилой комплекс – «Образцовый квартал 4». С 1 августа застройщик «Терминал-Ресурс» передаёт дольщикам ключи. Следующий шаг к новой жизни – оформление собственности.
СРО А «Объединение строителей СПб»
05.08.2019 17:32

Застройщики Петербурга избрали своего президента

В преддверии Дня строителя на общем собрании членов "Объединения строителей СПб" прошли перевыборы президента в связи с истечением срока его полномочий. Большинством голосов президентом «Объединения строителей СПб» был избран Александр Вахмистров.
«Петербургская Недвижимость»
05.08.2019 12:02

Проекты SetlGroup возглавили ТОП-10 самых покупаемых новостроек Петербурга

Жилые комплексы комфорт-класса от SetlGroup – «Чистое небо» и «Солнечный город» – стали самыми популярными проектами у покупателей в Петербурге во 2 квартале 2019 года.
02.08.2019 17:40

Банк «Санкт-Петербург» – команда высокой SUP-культуры

Корпоративная команда Банка «Санкт-Петербург» стала победителем в номинации «Самая яркая творческая презентация бренда» IV Международного фестиваля сапсерфинга «Фонтанка-SUP -2019»