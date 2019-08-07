Двое полицейских угрожали подбросить задержанным наркотики и заставляли их откупаться с помощью кредитов

Следственный комитет по Башкирии передал в суд дело двоих полицейских, которых подозревают в том, что они грозились подбросить гражданам наркотики, а потом заставляли брать кредиты, чтобы избежать уголовного дела. Об этом 7 августа сообщили в СКР по региону.

По версии следствия, в деле замешаны начальник отдела угрозыска и оперативник, работали они вместе с троими знакомыми. Следователи описали несколько случаев. Так, одного из задержанных полицейские заставили отдать 257 тысяч рублей и 12 подарочных сертификатов на общую сумму 60 тысяч рублей. От другого потребовали 30 тысяч, однако когда он смог заплатить всего 1,2 тысячи, то довольствовались и этой суммой.

«Третьего мужчину они вынудили заложить автомобиль в кредитное учреждение и передать злоумышленникам 270 тыс. рублей. При этом, учитывая, что мужчина был задержан ночью, злоумышленники пристегнули наручниками руки задержанного к рулевому колесу автомобиля, незаконно удерживая его до утра, а наутро мужчина оформил кредит», – говорится в сообщении СКР.

Кроме того, сотрудники МВД якобы за 15 тысяч рублей помогли местному жителю инсценировать ДТП ради получения 146 тысяч от страховой компании.

Уголовные дела возбуждены по статьям о превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК), организации вымогательства с применением насилия (часть 3 статьи 33, часть 2 статьи 163 УК), незаконном лишении свободы (часть 2 статьи 127 УК), незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 222 УК) и пособничестве в мошенничестве в сфере страхования (часть 5 статьи 33, часть 2 статьи 159.5 УК).