Мэрия Москвы вмешалась в программу согласованного митинга оппозиции. Чиновники не хотят слушать Face, «Кровосток» и IC3PEAK

Московские власти решили скорректировать программу согласованного митинга в столице, который намечен на 10 августа. Запланированные выступления рэпера Face, групп «Кровосток» и IC3PEAK под угрозой срыва. Об этом в Twitter рассказал один из организаторов мероприятия Пётр Верзилов.

Решение мэрии, по словам активиста, озвучил первый замглавы департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник. Чиновник не назвал причину запрета, пишет «Медиазона» 7 августа.

«Решение об отмене выступлений Фейса, Кровостока и Айспика 10 августа еще не окончательное — так как вообще на текущий момент не понятно, возможно ли проведение согласованного мероприятия в ситуации, когда мэрия пытается командовать, кого пускать на сцену, а кого нет», — написал Верзилов.

Ещё один организатор митинга, Илья Азар, уточнил в Facebook, что речь шла о запрете всех музыкальных выступлений.

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Менеджер группы «Кровосток» Агата Мирзаева заявила «Открытым медиа», что музыканты пока не знают, получится ли у них выступить 10 августа, потому что «мэрия нам запретила».

«Как она может нам запретить петь? Вот это нас всех больше всего сейчас и волнует. И из-за этого мы и хотели выступить. Посмотрим дальше за новостями, может быть, станет более понятно», — отметила Мирзаева.

Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Мероприятие проводится в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.