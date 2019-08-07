Розничный кредитный портфель ВТБ в Петербурге и Ленобласти достиг 248 млрд

Банк ВТБ в первом полугодии 2019 года увеличил розничный кредитный портфель в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 11% — до 248 млрд рублей.

Как сообщил 7 августа начальник управления розничных продаж в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – вице-президент ВТБ Сергей Кульпин, за первые шесть месяцев банк нарастил объем продаж кредитных продуктов до 62,7 млрд рублей, на 20% увеличив результат за аналогичный период прошлого года. Ипотечный портфель ВТБ на 1 июля приблизился к 131,6 млрд рублей (+11% с начала года). Объем ипотечных продаж в первом полугодии увеличился на 16%, до 27,4 млрд рублей. Кроме того, портфель кредитов наличными с начала года вырос на 12%, до 95,6 млрд, автокредитов – составил 10,1 млрд рублей.

«В первом полугодии мы нарастили объемы кредитования и усилили позиции на рынке привлечения средств, – заявил Кульпин. – До конца года мы также планируем усиленно развивать продуктовые направления и предлагать в качестве услуг банка новые цифровые сервисы».