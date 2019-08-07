СК не стал возбуждать уголовные дела о нарушениях в работе муниципальных избиркомов Петербурга

Обращения петербургской избирательной комиссии в Следственный комитет о нарушениях в работе муниципальных избиркомов оказались безуспешными. Главное следственное управление СКР по Северной столице не возбудило ни одного уголовного дела, связанного с выборами, сообщили в ведомстве 7 августа.

Следственный комитет за время нынешней муниципальной кампании получил от городской избирательной комиссии восемь обращений, передает «Интерфакс». Они касались нарушений в работе избиркомов муниципалитетов (ИКМО) «Екатерингофский», «Сампсониевское», «Сергиевское», «Георгиевский», «Северный», «Академическое» и «Ржевка». Петербургская комиссия просила возбудить уголовные дела о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав (ст. 141 УК РФ).

Однако в Следственном комитете не усмотрели признаков преступлений, которые были бы подследственны СК, и не стали проводить по этим обращениям процессуальных проверок. Одно обращение следователи перенаправили в МВД, по пяти дали разъяснения, еще два вернули в городской избирком, посчитав, что разбираться с описанными там нарушениями — его компетенция. В петербургской избирательной комиссии не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Муниципальная кампания в Петербурге проходит со скандалами. Во многих ИКМО петербуржцы столкнулись с искусственными препятствиями в процессе подачи документов: путь им преграждали очереди из подставных кандидатов, комиссии скрывали дату объявления выборов. Больше пятисот кандидатов пожаловались в петербургский избирком на незаконный недопуск до выборов, и две трети этих жалоб оказались удовлетворены. Петербургские суды приняли к производству уже больше шестисот исковых заявлений и материалов, касающихся работы избиркомов на муниципальных выборах.