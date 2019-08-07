Спрос на эстонские визы в Петербурге за год вырос на 10%

В июле петербуржцы активно запрашивали не только финский шенген, но и эстонский.

Как сообщили «Фонтанке» в Генконсульстве Эстонии в Петербурге, в июле 2019 года дипмиссия выдала 34,5 тыс. виз. Это на 10% больше, чем за аналогичный месяц 2018-го.

Умеренный рост туристического потока в соседнюю страну продолжается, «общая картина остаётся прежней». Так, в 2018-м этот показатель составил 5% в сравнении с предыдущим годом.

Генконсульство Финляндии в июле зафиксировало 40-процентное увеличение спроса на шенген с июля 2018-го. А после того, как МИД Финляндии 1 августа объявил о том, что гармонизирует требования к пакету документов на визу с общими требованиями Шенгена 1 сентября, добавив в список обязательных бумаг подтверждение состоятельности и маршрута поездки, количество заявлений всего за пять дней выросло на 43%. В визовом центре выстроилась трёхчасовая очередь.

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По оценкам опрошенных «Фонтанкой» экспертов туристического рынка, при примерно одинаковых требованиях к пакету документов у всех стран Шенгенского соглашения, чтобы не потерять туристов, Финляндии нужно будет уменьшить сроки оформления визы и увеличить период её действия. Сейчас из-за наплыва посетителей финский шенген придётся ждать не меньше трёх недель, тогда как Эстония подготовит документ за 10 дней, Франция — за 8, а Испания — за 5-6. Кроме того, если Суоми наиболее часто одобряет 1-2-летние визы, а пятилетние выдаёт узкой группе заявителей, у Франции, к примеру, можно получить «пятилетку» при условии, что ранее у туриста уже было 1-2 шенгена, а сумма в выписке или справке с работы превышает 5000 евро. Эстония после 1-летней даёт на 2 года, потом на 3, а затем и на 5. Трёхлетний шенген высоки шансы получить у Италии.

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