Мосгоризбирком сообщил об угрозе взрыва. Анонимы потребовали освободить задержанных участников митингов

Мосгоризбирком продолжает работать, несмотря на обещанный в 16:00 взрыв. «Доброжелателям» пригрозили правовыми последствиями.

«В Московскую городскую избирательную комиссию поступило сообщение с требованием освободить всех задержанных протестующих и угрозой, в противном случае, произвести взрыв в 16:00. Заявляем, что после проведения кинологической проверки здания взрывных устройств не обнаружено. Мосгоризбирком работает в обычном режиме», – говорится в заявлении на сайте комиссии, опубликованном днем 7 августа.

При этом в Мосгоризбиркоме обратили внимание на то, что еще до сообщения с угрозами у здания появилась съемочная группа телеканала «Дождь».

«В этой связи дару предвидения данного СМИ можно только позавидовать», – отметили в комиссии.

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В ведомстве заверили, что «доброжелателям» не удастся запугать сотрудников, а за противоправные действия придется отвечать.

По данным «Интерфакса», сообщения с угрозами получили также Тверской, Мещанский и Пресненский суды Москвы. Бомб внутри не нашли.