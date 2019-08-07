Происшествия
Мосгоризбирком сообщил об угрозе взрыва. Анонимы потребовали освободить задержанных участников митингов
Мосгоризбирком продолжает работать, несмотря на обещанный в 16:00 взрыв. «Доброжелателям» пригрозили правовыми последствиями.
«В Московскую городскую избирательную комиссию поступило сообщение с требованием освободить всех задержанных протестующих и угрозой, в противном случае, произвести взрыв в 16:00. Заявляем, что после проведения кинологической проверки здания взрывных устройств не обнаружено. Мосгоризбирком работает в обычном режиме», – говорится в заявлении на сайте комиссии, опубликованном днем 7 августа.
При этом в Мосгоризбиркоме обратили внимание на то, что еще до сообщения с угрозами у здания появилась съемочная группа телеканала «Дождь».
«В этой связи дару предвидения данного СМИ можно только позавидовать», – отметили в комиссии.
В ведомстве заверили, что «доброжелателям» не удастся запугать сотрудников, а за противоправные действия придется отвечать.
По данным «Интерфакса», сообщения с угрозами получили также Тверской, Мещанский и Пресненский суды Москвы. Бомб внутри не нашли.
Справка:
Несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты прошли в Москве 27 июля и 3 августа. В оба дня в автозаки попали более тысячи человек. Многим оппозиционерам отказали в регистрации после проверки подписных листов. Перед акцией 3 августа Центральная избирательная комиссия выпустила видео, в котором рассказала, как проверяли подписные листы и какие нарушения чаще всего, по мнению экспертов, допустили участники кампании.