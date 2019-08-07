«Газпром» может отдать в частные руки еще 3,7% своих акций и выручить около 3 млрд долларов

Российские СМИ со ссылкой на Bloomberg сообщают о готовности ПАО «Газпром» продать принадлежащие его дочкам 3,7% акций. В июле уже было продано 2,93% акций «Газпрома». Тогда весь пакет стоимостью 139 млрд рублей ушел в одни руки.

Сейчас государство остается крупнейшим акционером «Газпрома». По данным компании, Росимуществу напрямую принадлежит 38,37% акций, еще 10,96% – у АО «Роснефтегаз» (на 100% принадлежит Росимуществу). Вместе эти пакеты не давали формального контроля над компанией, однако у ряда «дочек» «Газпрома» также есть небольшие пакеты его акций, что в совокупности составляет больше 50% и дает право монополисту называться госкомпанией. Именно акции дочерних структур и стали в последнее время предметом большой распродажи. В конце июля нового владельца нашли 2,93% акций, который отдал за них 139 млрд рублей — примерно на 15% меньше, чем рыночная оценка этого пакета.

Предварительная оценка второго пакета акций, называемая Bloomberg, – $3 млрд. Это лишь приблизительная цифра, которая не позволяет судить о премии или дисконте для будущего владельца.

Если второй пакет акций, который, по информации журналистов, будет продан осенью, получит тот же июльский покупатель, ему удастся консолидировать крупнейший негосударственный пакет — 6,6%. Это позволит как минимум выдвинуть своего представителя в совет директоров «Газпрома». Учитывая, что и первая сделка прошла способом, который отсекал покупателей со стороны, во второй раз продажа также может быть с заранее определенным исходом.

Реклама



Однако, кроме возможного прихода некоего нового крупного инвестора, есть и другая теория. Российские СМИ обращают внимание на то, что процесс передачи в частные руки такого крупного пакета происходит на фоне консолидации «Газпромом» активов своих крупнейших подрядчиков («Стройгазмонтажа», «Стройтранснефтегаза» и «Стройгазконсалтинга») вокруг нового АО «Газстройпром». Неудивительно, что в числе вероятных покупателей первого пакета в 2,93% назывался Аркадий Ротенберг. Его представители категорически опровергали такое предположение, однако это было бы логичным обменом его «Стройгазмонтажа» с более чем 300-миллиардным оборотом на долю в «Газпроме».

Любители любопытных математических задач указывали, что, отталкиваясь от оценки при таком гипотетическом обмене, активы «Стройтранснефтегаза» с выручкой в 190 млрд рублей и «Стройгазконсалтинга» (150 млрд рублей) могли быть оценены в акциях «Газпрома» примерно в 3,4% капитала газового монополиста, что приблизительно соответствует тому самому второму пакету, который может быть выставлен на продажу осенью.