Пластиковые барьеры остановили «московский каршеринг» на углу Шуваловского и Мебельной

Утро 7 августа вновь отметилось серией ДТП с каршеринговыми машинами в Петербурге. Они сшибали водоналивные барьеры и устраивали «корпоративные встречи».

Ранним утром в Приморском районе города разбили хетчбэк Ravon R2 оператора Carenda, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По фото можно предположить, что водитель не вошел в поворот и снес несколько рядов пластиковых водоналивных барьеров. От удара в машине даже сработали подушки безопасности.

ДТП произошло на пересечении Шуваловского проспекта и Мебельной улицы. Там сейчас, по данным ГАТИ Петербурга, ведутся работы по строительству дороги.

По словам одного из участников группы, Сергея, автомобиль увели у него. «Я водитель был этой машины, нормальный питерский парень. Автомобиль был открыт, забыл поставить на парковку, пока ходил в магазин, и телефон оставил внутри, нашли авто на углу Мебельной и Шуваловского уже убитой... По моему мнению, и охранник со стройки видел, как два ушлепка убегали в лес», – пишет он.

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На Краснопутиловской улице два каршеринга нашли друг друга. Автомобиль оператора YouDrive и Nissan от Pool:start (тоже по сути YouDrive) «подзатерли друг другу бока», сообщили очевидцы.

А на улице Бабушкина в ДТП попал кроссовер Renault от «Яндекс.Драйв». По словам участницы группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», он въехал в «Рэндж Ровер». «Фото неполное. Там пешеходный переход, у которого притормозил Range Rover, ему в зад въехал этот, теперь с разбитой мордой, а у «Ровера» чуть-чуть (!реально!совсем немного!) низ заднего бампера помят. «Ровера» нет в кадре, он раненый после ДТП грустно стоял на «зебре»...» – рассказала очевидица.