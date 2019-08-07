Дубль два. Испытания на прочность теплосетей в Московском районе продолжились прорывом на Благодатной

Перешагивать лужу на перекрестке Московского проспекта с Благодатной улицей приходится жителям Петербурга днем 7 августа. Улицы подтопил «родник» из дырявой трубы.

Очевидцы в соцсетях и читатели «Фонтанки» продолжают коллекционировать фотографии прорывов в Московском районе Петербурга. Испытания сетей на прочность вслед за Новоизмайловским проспектом показали слабину на Благодатной улице. Лужа на перекрестке большая, но негорячая: вода в трубе температурой 36 градусов.

Аварийная бригада ликвидировала вытекание и приступила к ремонту. Второй этап испытаний проводится после первой серии летних прорывов и ремонта.

В конце июля теплоэнергетики испытывали сети в Василеостровском районе. За сутки очевидцы наблюдали за текущей, бьющей и бурлящей водой минимум в семи локациях на острове.