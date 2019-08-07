Любови Соболь не хватило 239 подписей. ЦИК окончательно отказал ей в регистрации

Жалоба юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы отклонена. Об этом 7 августа сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ, трансляция заседания шла на официальном сайте ведомства.

Соболь не хватило 239 подписей для регистрации. Из ранее отбракованных подписей рабочая комиссия ЦИК согласилась признать действительными только семь.

Жалобы в ЦИК на отказ в регистрации подавали 19 кандидатов в московский парламент. Дмитрию Гудкову ЦИК уже отказал ранее.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли митинги в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, не допущенных до выборов. На каждой из акций задержали более 1000 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По этому делу арестованы девять человек, еще один объявлен в розыск.