В Минтруда назвали «устаревшими» данные о живущих в бедности четверти российских детей

Опубликованные данные Росстата о живущих за чертой бедности 26% молодых россиян относятся к 2017 году, заявило Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. С тех пор ситуация изменилась, уверены в ведомстве.

«В статистическом мониторинге Росстата представлены данные за 2017 год. В то же время с 2018 года объем мер поддержки, предоставляемых семьям с детьми, существенно вырос», – цитирует 7 августа заявление Минтруда РИА Новости.

При этом в министерстве согласились с доводами социологов о том, что семьи с детьми сейчас в зоне риска. Власти заверяют, что направляют свои усилия именно на эту категорию. Среди перечисленных мер поддержки чиновники перечислили выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, а также различные мероприятия в рамках нацпроектов и т. д.

Напомним, что 7 августа СМИ со ссылкой на данные Росстата рассказали, что около 26% россиян до 18 лет живут в семьях, уровень жизни которых оценивается ниже прожиточного минимума. Этот показатель резко вырос после 2015 года. В зоне риска – многодетные семьи и жители сельской местности.