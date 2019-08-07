Золото впервые за шесть лет подорожало до 1500 долларов за унцию. Инвесторы ищут «надежную гавань» на фоне торговой войны США и Китая

Цена унции (28,35 г) золота на торгах 7 августа впервые с 2013 года поднялась выше 1500 долларов. Повышенный спрос эксперты объясняют опасениями инвесторов по поводу обострения торговой войны между США и Китаем.

Согласно данным нью-йоркской биржи Comex, с начала года золото подорожало на 17%. Как заявил агентству исполнительный директор отдела сырьевого и валютного рынков UBS Group Уэйн Гордон, «золото вновь выступает в традиционной роли защитного актива». Отметим, драгметалл инвесторы считают активом «надежной гавани» – в него начинают вкладываться, когда финансовые рынки падают.

Напомним, индексы мировых бирж пошли вниз на фоне новостей об обострении торговой войны между Китаем и США — недавно Дональд Трамп заявил, что вводятся новые пошлина на китайские товары на сумму в 300 млрд долларов. После этого начали падать курс рубля и цены на нефть.