Но дело не в Лизе. Почему Комендантский проспект превратился в тропу войны пешеходов и автомобилистов

Комендантский проспект дважды за неделю стал местом действия дорожных конфликтов. «Фонтанка» изучила участок и прогнозирует: стычки между автовладельцами и пешеходами пока не прекратятся.

"Фонтанка.ру"

Градус внимания к магистрали на севере Петербурга повысила Лиза на «Лексусе». Ее попытка проехать по тротуару, гнев пешехода и усиление аргументации бейсбольной битой напомнили о газовой агрессии Rolls Royce. Лиза оказалась смелее поклонников британского автопрома, борьбу за права автомобилистов она перенесла в соцсеть, утверждая, что на тротуар водителей манит белая на синем стрелочка. «Фонтанка» проверила показания на местности и пришла к выводу, что проблема действительно есть.

Место действия — нечетная сторона Комендантского проспекта у дома №17. Из-за ремонта дороги с 26 июля здесь перекрыты въезды на одну из придомовых парковочных зон. В результате, водители сконцентрировались на тротуаре. 7 августа корреспондент «Фонтанки» стал свидетелем тому, как грузовик выезжал с прилегающей к дому территории прямо по регулируемому пешеходному переходу. Замечание ему никто не сделал. На прошлой неделе несдержанность сказалась на самочувствии пешехода, чья правовая грамотность вывела из себя парней на Rolls Royce.

Здание с номером 17 занимает почти 700 метров вдоль проспекта. У кафе, магазинов и офисах первых этажах периодически встречаются площадки, которые можно было бы назвать парковочными зонами, если бы не полное отсутствие дорожных знаков. Кроме того, подъехать туда можно лишь по тротуару. Как раз с такого места и пыталась выехать танцовщица Лиза на «Лексусе», когда у неё случился конфликт с пешеходом.

В государственной административно-технической инспекции(ГАТИ) разработали временную схему движения на период ремонта. Она предусматривает выезды со дворов жилых домов и парковки ресторана на свободные от ремонта участки дороги. При этом, как уточнили в ГАТИ, схема не предлагает автомобилистам использовать тротуар.

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Корреспондент «Фонтанки» удостоверился в правдивости информации от инспекции: выехать действительно можно через двор. Но по тротуару намного короче.

«Здесь и до ремонта стабильно ездили по тротуару и никого не смущали пешеходы. А в последнюю неделю вообще постоянно это происходит, потому что им [водителям] перекрыли один выезд на Комендантский проспект, а объезжать никто не хочет. Стычки с пешеходами? Да они постоянно здесь случаются, просто не все попадает в прессу и не каждая из них заканчивается, как та история с Rolls Royce. Покричат, да успокоятся», – рассказала корреспонденту «Фонтанки» местная жительница Анна.

За 15 минут корреспондент «Фонтанки» насчитал 7 машин, проехавших по тротуару. Двое водителей заявили, что впервые приехали к дому №17 по Комендантскому проспекте, поэтому даже не поняли, что нарушили правила. «Более удобного места для парковки найти не удалось, могу перепарковаться, если хотите», – вежливо предложил один из них.

Как объяснил автоюрист Александр Холодов, согласно правилам дорожного движения, автомобилистам, не имеющим принадлежности к дорожно-эксплуатационным и коммунальным службам, можно заезжать на тротуар в том случае, если необходимо перенести из машины тяжелый груз, а других путей подъезда нет. Кроме того, по его словам, без запроса в ГИБДД не всегда можно понять, что именно перед автовладельцем — тротуар, парковочная зона или же просто проезжая часть. В администрации Приморского района «Фонтанке» сообщили, что у дома №17 по Комендантскому проспекту именно тротуар.

«А вот где еще мне стоять? Во дворах места нет, приходится здесь. Вы лучше о другом напишите: зачем на парковках-то асфальт меняют? Там все в порядке было. У нас тут в районе очень много плохих дорог, зачем бюджетными деньгами-то раскидываться? Лучше про это напишите», – заявил водитель старенького «Мерседеса». В это же время, потеснив пару пешеходов с детской коляской, прямо по тротуару проехал грузовичок.

Обновление асфальта на Комендантском проспекте ведется в рамках госконтракта на ремонт дорог северо-западных районов. Стоимость соглашения с компанией «ВАД» — 810 млн рублей. Как следует из адресной программы комитета по развитию транспортной инфраструктуры, на Комендантский проспект из этой суммы пойдет 185 млн рублей.

Стоит отметить, что помимо собственной сознательности и желания соблюдать правила дорожного движения водителям ничего и не может помешать заехать на тротуар. Корреспондент «Фонтанки» обратился с вопросами к ГИБДД, но на момент публикации ответа не получил.

Десяток опрошенных местных жителей с уверенностью спрогнозировал: до тех пор пока не снимут перекрытие, каждый день сотни машин продолжат использовать дорожку для пешеходов, пренебрегая законной альтернативой – дорогой через двор. Едва ли кого-то здесь задавят или покалечат, но вот резонансные стычки, вероятно, по прежнему продолжат случаться. Если, конечно, проезд на тротуар не блокируют бетонными блоками или другим способом.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»