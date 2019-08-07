Суд не дал Смольному порвать с «Метростроем» один из контрактов по строительству Фрунзенского радиуса

Арбитражный суд Петербурга занял сторону «Метростроя» в споре со Смольным и запретил городской Дирекции транспортного строительства разрывать контракт на инженерную подготовку территорий для трех станций метро – «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Информация об этом размещена на сайте электронного правосудия 7 августа.

Полный текст решения еще не опубликован, однако сообщается, что иск удовлетворен полностью. Он был подан после того, как в январе 2019 года власти расторгли с компанией три контракта из четырех. Тогда Смольному потребовалось 10 дней, чтобы передумать, но одно из соглашений – на подготовку территорий за 391 млн рублей – не стали возобновлять. Именно это решение городских чиновником «Метрострой» требовал признать недействительным.

На сегодняшний день, как следует из системы госзакупок, «Метрострой» получил по этому соглашению 229 млн рублей. Открытие всех трёх станций запланировано на 1 сентября, 19 июля по участку линии прошел пробный поезд. Однако врио губернатора Александр Беглов уже намекнул на то, что и этот дедлайн может быть сорван.