Тренера сборной России по волейболу, работавшего в Петербурге, обвинили в расизме за изображение узких глаз

Сборная России по волейболу оказалась замешана в расистском скандале. Как сообщает 7 августа агентство Yonhap, Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) подаст официальную жалобу в Международную федерацию (FIVB) на помощника главного тренера женской отечественной команды итальянца Серджио Бузато.

После победы в решающем матче отборочного олимпийского турнира над южнокорейской командой итальянский специалист изобразил узкие глаза.

53-летний итальянец Бузато работает в российском волейболе с начала 2000-х. В сборной России он входил в тренерские штабы Геннадия Шипулина, Зорана Гаича, Владимира Алекно, Андрея Воронкова, Сергея Шляпникова и Туомаса Саммелвуо. Он ассистировал Алекно на победной Олимпиаде-2012, а также на Играх-2016.

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В сезоне-2017/18 он входил в тренерский штаб петербургского «Зенита».

«Мы хотим выяснить, может ли FIVB наказать за подобный жест. Подобное не должно повториться в будущем», — заявили в KVA.

Отметим, что в декабре 2017 года за аналогичный жест ФИФА дисквалифицировала на пять матчей полузащитника футбольной сборной Колумбии Эдвина Кардону. Однако в регламенте FIVB нет положений о расизме и дискриминации.

Победа над женской сборной Южной Кореи принесла российским волейболисткам путевку на Олимпиаду-2020 в Токио. Встреча состоялась в воскресенье, 4 августа, в Калининграде и завершилась в пользу сборной России со счетом 3:2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11).