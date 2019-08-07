В Крестах открыли «пресс-хаты». «Актив УФСИН» заговорил с арестантами после смены руководства

В крупнейшем СИЗО Европы расцвели пытки, утверждают правозащитники. Центральный аппарат ФСИН отправил в Петербург спецкомиссию для проверки следственного изолятора «Кресты», Следственный комитет тоже выехал.

скриншот видео gulagu.net

Основатель соцсети Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал видео с избиением и унижением подследственных. Исполнителями считаются сотрудничающие с администрацией арестанты. Видеодоказательства хранятся в компьютерах самих уфсиновцев. «Пресс-хаты» функционируют в Крестах якобы с указания администрации, уверяет Осечкин в заявлении, 7 августа поданном в Минюст, Генпрокуратуру, СКР и Кремль.

«В трех камерах проживают агенты оперативного управления из числа осужденных и арестованных. Администрация СИЗО и сотрудники оперативного управления ФСИН передают незаконно мобильные телефоны, деревянные биты и другие запрещенные предметы, снабжают их домашней едой, создают льготные условия содержания в обмен на незаконные услуги по организации и проведению пыток к основной массе заключенных», – говорится в обращении.

По информации правозащитника, который ссылается на неназванный источник, в «пресс-хаты» переводят арестантов по указанию оперативников, которые, в свою очередь, будто бы действуют в интересах сотрудников ФСБ, СКР и ГУ МВД Петербурга и области.

«Заключенные-активисты снабжены даже опознавательными знаками и майками с надписью «Актив УФСИН ЕДИН», жестоко пытают и избивают заключенных, выбивают и принуждают их к написанию явок с повинной, самооговору и оговору третьих лиц, а также вымогают денежные средства в размере более 50 тысяч рублей. В неделю в «пресс-хаты» переводят для «обработки» от двух до восьми человек», – продолжает Осечкин.

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Появление «пресс-хат» предположительно совпало со сменой начальства в изоляторе. В ноябре 2018 года на пенсию ушел Вадим Львов, руководивший еще прежними Крестами. На должность назначили полковника Владимира Ивлева, ранее он возглавлял воспитательную колонию для несовершеннолетних. Ее контингент составляет около тридцати человек, а сотрудников – не менее ста. После перехода в Кресты Ивлеву пришлось столкнуться с существенно большей нагрузкой. В крупнейшем СИЗО Европы содержатся 2300 – 2500 человек одновременно, опыта управления таким «коллективом» у полковника не было. По данным «Фонтанки», специализированные камеры для работы с некоторыми арестантами, в том числе не признающими вину или не дающими необходимые показания, действительно функционируют в Крестах. Для СИЗО это несвойственно, так как у администрации, как правило, достаточно рычагов вполне цивилизованного влияния.

На фотографии, опубликованной на сайте Gulagu.net, изображены два человека с футболками «Актив УФСИН Един». По информации «Фонтанки», татуированный крестом молодой человек, Константин Тулинов, по прозвищу Рыжий, играет в этом «активе» одну из главных ролей. Ему полных 23 года, на свободе он появляется эпизодически.

Из данных ГАС «Правосудие» следует, что Тулинов свой первый приговор получил в шестнадцать лет, в 2012 году, за угон автомобиля. Через несколько месяцев он был признан виновным в грабеже. Оба дела закончились условными наказаниями. В 18-летнем возрасте Константин получил первый реальный срок – за покушение на убийство. Его определили в колонию общего режима на 5 лет. Освободился он в сентябре 2018-го. Через три месяца, в середине декабря, Тулинова поймали с наркотиками и отпустили под подписку о невыезде. Пройдет еще пара недель, и Константин ограбит автозаправку на 150 литров бензина. С конца декабря 2018-го он содержится в СИЗО.

Уже под арестом Тулинов оформил явку с повинной на преступление, которое считалось «глухим». Он признался в угоне каршерингового автомобиля в Петергофе. К апрелю 2019 года все дела Тулинова суды рассмотрели и вынесли обвинительные приговоры (совокупный срок – 3 года 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима), но Рыжий продолжает оставаться в Крестах.

На опубликованном в Youtube-канале Gulagu.net ролике зафиксированы избиение арестанта, лежащего поперек койки лицом вниз. Его методично лупят палкой по ягодицам. Закадровые голоса оживленно обсуждают непроизвольную реакцию организма потерпевшего на удары. Вторая часть записи представляет собой извинение арестанта перед неким «Александром Михайловичем», которого участники сцены называют оперативным сотрудником. Арестанта всячески оскорбляют и наставляют относиться к «Александру Михайловичу» с уважением: «Шлюха, это твой ангел-хранитель».

Извинение арестанта, видимо, появилось после того, как он пожаловался руководству СИЗО.

«Гоша и Рыжий – просто прекрасные, просто замечательные люди, – говорит мужчина, читая по бумажке. – Я им очень благодарен за то, что они для меня делают. То, что я вчера вам сказал, было ошибкой, вызванной помутнением моего рассудка. Я их понимаю и полностью одобряю то, что они сделали. Я не представляю жизни в данном СИЗО без них».

По словам правозащитника, видеозаписи на свои мобильные телефоны делают сами «активисты», а потом передают их в качестве отчетов о проделанной работе сотрудникам СИЗО. Архив хранится на серверах УФСИН. Осечкин оперирует информацией более чем о десяти арестантах, которые якобы подвергались пыткам в 2018 – 2019 годах.

На заявление Осечкина отреагировали в Федеральной службе исполнения наказаний. Радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Максименко сообщает о выезде из Москвы комиссии центрального аппарата.

«Проверка уже есть, она едет туда. Утаивать ничего не будем. Если установлен будет факт, что там на самом деле какие-то злодеяния со стороны наших сотрудников, тут же они пойдут под суд. Мы сами эти материалы передадим в следственные органы незамедлительно, если это на самом деле так. Но сейчас надо разобраться, потому что и таких постановочных кадров было очень-очень много», – цитирует радиостанция Максименко.

УФСИН Петербурга и Ленинградской области тоже отреагировало на заявление Осечкина: «Назначена проверка по факту публикации информации о якобы имевших место случаях применения физической силы к подозреваемым, обвиняемым, содержащимся в СИЗО-1. С начала 2019 года представители аппарата уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга и ОНК постоянно посещают данное учреждение. Заявлений о применении физической силы в СИЗО-1 не поступало».

Владимир Ивлев, по данным «Фонтанки», в настоящее время находится в отпуске. О десанте центрального аппарата ФСИН он узнал не из Москвы и не от своего руководства.

К вечеру 7 августа Следственный комитет заявил о начале собственной проверки. «В частности, будет дана правовая оценка действиям или бездействию со стороны администрации учреждения», – говорится в сообщении.

Александр Ермаков,

Евгений Вышенков,

«Фонтанка.ру»