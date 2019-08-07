Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +21
$ 65.09р
72.89р
18:56 07.08.2019
Расширенный поиск

Происшествия
07.08.2019 17:50
Печать

В Крестах открыли «пресс-хаты». «Актив УФСИН» заговорил с арестантами после смены руководства

В крупнейшем СИЗО Европы расцвели пытки, утверждают правозащитники. Центральный аппарат ФСИН отправил в Петербург спецкомиссию для проверки следственного изолятора «Кресты», Следственный комитет тоже выехал.

В Крестах открыли «пресс-хаты». «Актив УФСИН» заговорил с арестантами после смены руководства

скриншот видео gulagu.net

Основатель соцсети Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал видео с избиением и унижением подследственных. Исполнителями считаются сотрудничающие с администрацией арестанты. Видеодоказательства хранятся в компьютерах самих уфсиновцев. «Пресс-хаты» функционируют в Крестах якобы с указания администрации, уверяет Осечкин в заявлении, 7 августа поданном в Минюст, Генпрокуратуру, СКР и Кремль.

«В трех камерах проживают агенты оперативного управления из числа осужденных и арестованных. Администрация СИЗО и сотрудники оперативного управления ФСИН передают незаконно мобильные телефоны, деревянные биты и другие запрещенные предметы, снабжают их домашней едой, создают льготные условия содержания в обмен на незаконные услуги по организации и проведению пыток к основной массе заключенных», – говорится в обращении.

По информации правозащитника, который ссылается на неназванный источник, в «пресс-хаты» переводят арестантов по указанию оперативников, которые, в свою очередь, будто бы действуют в интересах сотрудников ФСБ, СКР и ГУ МВД Петербурга и области.

«Заключенные-активисты снабжены даже опознавательными знаками и майками с надписью «Актив УФСИН ЕДИН», жестоко пытают и избивают заключенных, выбивают и принуждают их к написанию явок с повинной, самооговору и оговору третьих лиц, а также вымогают денежные средства в размере более 50 тысяч рублей. В неделю в «пресс-хаты» переводят для «обработки» от двух до восьми человек», – продолжает Осечкин.

Реклама

Появление «пресс-хат» предположительно совпало со сменой начальства в изоляторе. В ноябре 2018 года на пенсию ушел Вадим Львов, руководивший еще прежними Крестами. На должность назначили полковника Владимира Ивлева, ранее он возглавлял воспитательную колонию для несовершеннолетних. Ее контингент составляет около тридцати человек, а сотрудников – не менее ста. После перехода в Кресты Ивлеву пришлось столкнуться с существенно большей нагрузкой. В крупнейшем СИЗО Европы содержатся 2300 – 2500 человек одновременно, опыта управления таким «коллективом» у полковника не было. По данным «Фонтанки», специализированные камеры для работы с некоторыми арестантами, в том числе не признающими вину или не дающими необходимые показания, действительно функционируют в Крестах. Для СИЗО это несвойственно, так как у администрации, как правило, достаточно рычагов вполне цивилизованного влияния.

На фотографии, опубликованной на сайте Gulagu.net, изображены два человека с футболками «Актив УФСИН Един». По информации «Фонтанки», татуированный крестом молодой человек, Константин Тулинов, по прозвищу Рыжий, играет в этом «активе» одну из главных ролей. Ему полных 23 года, на свободе он появляется эпизодически.

Из данных ГАС «Правосудие» следует, что Тулинов свой первый приговор получил в шестнадцать лет, в 2012 году, за угон автомобиля. Через несколько месяцев он был признан виновным в грабеже. Оба дела закончились условными наказаниями. В 18-летнем возрасте Константин получил первый реальный срок – за покушение на убийство. Его определили в колонию общего режима на 5 лет. Освободился он в сентябре 2018-го. Через три месяца, в середине декабря, Тулинова поймали с наркотиками и отпустили под подписку о невыезде. Пройдет еще пара недель, и Константин ограбит автозаправку на 150 литров бензина. С конца декабря 2018-го он содержится в СИЗО.

Уже под арестом Тулинов оформил явку с повинной на преступление, которое считалось «глухим». Он признался в угоне каршерингового автомобиля в Петергофе. К апрелю 2019 года все дела Тулинова суды рассмотрели и вынесли обвинительные приговоры (совокупный срок – 3 года 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима), но Рыжий продолжает оставаться в Крестах.

На опубликованном в Youtube-канале Gulagu.net ролике зафиксированы избиение арестанта, лежащего поперек койки лицом вниз. Его методично лупят палкой по ягодицам. Закадровые голоса оживленно обсуждают непроизвольную реакцию организма потерпевшего на удары. Вторая часть записи представляет собой извинение арестанта перед неким «Александром Михайловичем», которого участники сцены называют оперативным сотрудником. Арестанта всячески оскорбляют и наставляют относиться к «Александру Михайловичу» с уважением: «Шлюха, это твой ангел-хранитель».

Смотреть в новом окне

Извинение арестанта, видимо, появилось после того, как он пожаловался руководству СИЗО.

«Гоша и Рыжий – просто прекрасные, просто замечательные люди, – говорит мужчина, читая по бумажке. – Я им очень благодарен за то, что они для меня делают. То, что я вчера вам сказал, было ошибкой, вызванной помутнением моего рассудка. Я их понимаю и полностью одобряю то, что они сделали. Я не представляю жизни в данном СИЗО без них».

По словам правозащитника, видеозаписи на свои мобильные телефоны делают сами «активисты», а потом передают их в качестве отчетов о проделанной работе сотрудникам СИЗО. Архив хранится на серверах УФСИН. Осечкин оперирует информацией более чем о десяти арестантах, которые якобы подвергались пыткам в 2018 – 2019 годах.

На заявление Осечкина отреагировали в Федеральной службе исполнения наказаний. Радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Максименко сообщает о выезде из Москвы комиссии центрального аппарата.

«Проверка уже есть, она едет туда. Утаивать ничего не будем. Если установлен будет факт, что там на самом деле какие-то злодеяния со стороны наших сотрудников, тут же они пойдут под суд. Мы сами эти материалы передадим в следственные органы незамедлительно, если это на самом деле так. Но сейчас надо разобраться, потому что и таких постановочных кадров было очень-очень много», – цитирует радиостанция Максименко.

УФСИН Петербурга и Ленинградской области тоже отреагировало на заявление Осечкина: «Назначена проверка по факту публикации информации о якобы имевших место случаях применения физической силы к подозреваемым, обвиняемым, содержащимся в СИЗО-1. С начала 2019 года представители аппарата уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга и ОНК постоянно посещают данное учреждение. Заявлений о применении физической силы в СИЗО-1 не поступало».

Владимир Ивлев, по данным «Фонтанки», в настоящее время находится в отпуске. О десанте центрального аппарата ФСИН он узнал не из Москвы и не от своего руководства.

К вечеру 7 августа Следственный комитет заявил о начале собственной проверки. «В частности, будет дана правовая оценка действиям или бездействию со стороны администрации учреждения», – говорится в сообщении.

Александр Ермаков,
Евгений Вышенков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
07.08.2019 17:58

Квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ» можно купить по сниженной ипотечной ставке

ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк» и АО «Райффайзенбанк» снизили процентные ставки по ипотечным программам для покупки квартир в строящихся и готовых жилых комплексах.
АО «Альфа-Банк»
07.08.2019 13:13

Для цифровых карт Альфа-Банка стали доступны интернет-платежи

Цифровыми картами Альфа-Банка, загружаемыми удаленно в мобильное приложение Альфа-Мобайл и в ApplePay/GooglePay, теперь можно платить через интернет — необходимые реквизиты для интернет-платежей отображаются в приложении.
АО «Строительный трест»
07.08.2019 11:35

Сотрудники «Строительного треста» отмечены благодарностями Министерства строительства РФ

6 августа 2019 года в Большом Актовом зале Смольного при участии первых лиц Санкт-Петербурга состоялось торжественное награждение представителей строительного комплекса. Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню строителя, который ежегодно отмечается во второе воскресенье августа.
«Аквилон Инвест»
07.08.2019 11:32

Во II очереди ЖК All Inclusive завершено устройство свайного поля

На строительной площадке II очереди жилого комплекса All Inclusive, который холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Шушарах, завершено устройство котлована и свайного поля.
Группа ЦДС
06.08.2019 17:30

Открыты продажи в новом корпусе ЦДС «Московский»

Группа ЦДС вывела на рынок корпус 4 жилого комплекса ЦДС «Московский». В продажу поступили более 850 квартир стоимостью от 2,5 млн руб. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 4 квартале 2020 года.
06.08.2019 17:00

Старт продаж квартир в новом корпусе ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», начал продажу квартир в 13 корпусе нового 21 квартала жилого комплекса «Северная долина».
ООО «КОРИС ассистанс (СПб)»
06.08.2019 16:38

«КОРИС» – скорая помощь для Вас

Нашей компании исполнилось 20 лет. На протяжении этих лет, каждый месяц к нам обращаются более 3000 пациентов, и мы дорожим оказанным нам доверием.
пресс-служба Санкт-Петербургcкого государственного театра музыкальной комедии
06.08.2019 13:54

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии закрыл театральный сезон

4 августа гала-концертом с участием звезд жанра Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии завершил III фестиваль «Оперетта-Парк», который проходил в Государственном музее-заповеднике «Гатчина». Фестиваль посетили около четырех тысяч зрителей.
«Петербургская Недвижимость»
06.08.2019 11:24

Йога, бег и прогулки – Setl Group создал для ЖК «ЗимаЛето» фитнес-набережную

Набережная Охты у жилого комплекса «ЗимаЛето» в Красногвардейском районе преобразилась благодаря холдингу Setl Group. Здесь появился благоустроенный пирс, где можно заниматься йогой, удобные сидячие места-ступени, велодорожка и уютная прогулочная зона.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
06.08.2019 10:00

Собственность на «Царскосельских холмах»

В Пушкинском районе сдан ещё один малоэтажный жилой комплекс – «Образцовый квартал 4». С 1 августа застройщик «Терминал-Ресурс» передаёт дольщикам ключи. Следующий шаг к новой жизни – оформление собственности.
СРО А «Объединение строителей СПб»
05.08.2019 17:32

Застройщики Петербурга избрали своего президента

В преддверии Дня строителя на общем собрании членов "Объединения строителей СПб" прошли перевыборы президента в связи с истечением срока его полномочий. Большинством голосов президентом «Объединения строителей СПб» был избран Александр Вахмистров.
«Петербургская Недвижимость»
05.08.2019 12:02

Проекты SetlGroup возглавили ТОП-10 самых покупаемых новостроек Петербурга

Жилые комплексы комфорт-класса от SetlGroup – «Чистое небо» и «Солнечный город» – стали самыми популярными проектами у покупателей в Петербурге во 2 квартале 2019 года.