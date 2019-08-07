Супермен из Петербурга инсценировал собственное ограбление. Ему изменила удача в тотализаторе

Историю о ложном нападении трёх агрессивных южан на любителя тотализаторов рассмотрит Красносельский суд Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы 7 августа.

По данным «Фонтанки», 21 ноября прошлого года с заявлением в полицию обратился Кирилл Клинушин. Он рассказал о встрече с троицей в чёрном. Южане якобы подошли к нему на парковке у 72-го дома на Петергофском шоссе, продемонстрировали нож и забрали iPhone 5s, 12 тысяч рублей наличными, проездной билет и две банковские карты.

В поликлинике медики зафиксировали факт агрессивного общения: у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой». Однако позже следователи выяснили, что нападение, вероятно, было инсценировано. Таким образом петербуржец хотел скрыть от семьи проигрыш крупной суммы в спортивном тотализаторе. Было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе в полицию.

В социальных сетях Кирилл рассказывает о своём творчестве. В конце июля он под псевдонимом Milflower выпустил трек «Супермен».